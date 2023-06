Italia U21, Nicolato si ricrede: "Var? Assenza incredibile. Arbitraggio inguardabile"

QUI ITALIA

Le parole del ct azzurro dopo l'esordio contro la Francia: "Meritavamo di più, arbitraggio sfortunato"

© Getty Images 1 di 8 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM L'Italia Under 21 ha perso 1-2 all'esordio contro la Francia all'Europeo di categoria, ma sul risultato finale pesano almeno tre decisioni arbitrali sbagliate in favore dei transalpini. "Faccio fatica a parlare della gara, non è possibile vedere questi arbitraggi e ho la sensazione che gli episodi questa volta abbiano inciso troppo - ha commentato a caldo il ct Nicolato -. Siamo stati sfortunati, contro una grande squadra ma è incredibile l'assenza del Var".

Dopo il ko all'esordio, l'Italia dovrà fare il massimo contro Svizzera e Norvegia già a partire dalla prossima sfida contro gli elvetici, vittoriosi nella propria gara: "Abbiamo fatto una buona partita, ma possiamo fare ancora meglio. Non abbiamo capitalizzato le occasioni avute anche se meritavamo qualcosa di più".

Infine Nicolato torna sull'assenza del Var nella competizione - "Incredibile non ci sia..." - ricredendosi rispetto alle dichiarazioni di qualche giorno fa in cui asseriva: "Ci abitueremo a farne a meno, forse è meglio che non ci sia visto che nel 2019 ci annullarono il gol di Scamacca nel recupero".