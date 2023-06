L'Italia sceglie il Forte Village Resort per preparare la Nations League  

Come alla vigilia del trionfo europeo nel 2021, anche quest’anno gli azzurri hanno scelto l'esclusivo resort per prepararsi alla sfida con la Spagna

© Getty Images 1 di 4 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Massima privacy, allenamenti quotidiani, ma anche relax e tanto divertimento in famiglia: questi gli ingredienti che il Forte Village mette in campo per gli azzurri. La Nazionale italiana di calcio, arrivata lunedì nel resort più blasonato della Sardegna del Sud, ha iniziato qui la preparazione per le Finali di Nations League, che propone in semifinale l’ennesima sfida alla Spagna.

Come alla vigilia dell’entusiasmante cammino verso Wembley, la Nazionale riparte dal Forte Village per poter lavorare nelle infrastrutture sportive d'eccellenza disponibili nel Resort, e, al tempo stesso, per consentire agli Azzurri di godersi un periodo di meritato relax con la propria famiglia, grazie alla gamma infinita di attività ideali per soddisfare le aspettative di tutti gli ospiti, di tutte le età.

Forte Village, con i suoi 8 hotel 4 e 5 stelle lusso, suite e ville esclusive immersi in 50 ettari di parco secolare, una spiaggia mozzafiato, rinomato per la sua gastronomia d’eccellenza, per le sue academy sportive e una spa pluripremiata con un percorso talassoterapico unico al mondo, è una vera e propria destinazione nella destinazione. Per i più piccoli l’eclettico mondo della Children’s Wonderland, con la Casa di BarbieTM e il “Mario’s Village”, oltre alle numerose imperdibili attività a loro dedicate; per i teens un circuito di go kart, bowling e disco... Per una vacanza senza paragoni.

La Nazionale chiuderà la sua permanenza in Sardegna venerdì 9 giugno con un test amichevole contro la Primavera del Cagliari. "Siamo estremamente orgogliosi - ha dichiarato Lorenzo Giannuzzi, Amministratore Delegato e Direttore Generale Forte Village - di poter ospitare nuovamente la Nazionale italiana di calcio. Auguriamo ai giocatori, alle rispettive famiglie e a tutti i membri dello staff uno straordinario soggiorno al Forte Village, con l’auspicio che queste giornate possano essere un prezioso aiuto per la preparazione alla loro prossima, importante sfida."