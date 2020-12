Europei Under 21: Italia nel girone con Spagna, Slovenia e Repubblica Ceca

E' un'urna agrodolce per l'Italia Under 21 quella di Nyon, in Svizzera, dove sono stati sorteggiati i gironi della fase finale dei prossimi Europei Under 21, in programma nell’estate del 2021 in Ungheria e Slovenia. Gli Azzurrini hanno pescato la Spagna campione in carica, i padroni di casa dello Slovenia e la Repubblica Ceca. Passano le prime due: prima fase dal 24 al 31 marzo 2021, eliminazione diretta tra il 31 maggio e il 6 giugno.