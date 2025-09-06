Due punte pure più due esterni, la nuova Italia di Gattuso non è solo grinta e sacrificio

Sul campo si è vista una squadra offensiva ed è ovvio che certe scelte non potranno essere ripetute contro avversari più forti di quelli scesi in campo a Bergamo. Due punte pure, Kean e Retegui, due esterni alti, Politano e Zaccagni, altrettanti centrocampisti, Tonali e Barella (tra l'altro più portati all'inserimento che al contenimento o alla regia), due esterni bassi pronti a spingere, Di Lorenzo e Dimarco, e due centrali capaci di sparigliare le carte inserendosi in avanti come Bastoni e Calafiori. La conseguenza ovvia è la ricerca costante della porta avversaria. In fase offensiva il teorico 4-4-2 (o 4-2-4) diventava il famoso 3-2-5 di manciniana memoria con qualche variazione sul tema. In pratica i cinque canali venivano occupati dall'esterno alto a destra, dal laterale basso a sinistra, dall'ala mancina che stringeva nel mezzo spazio per lasciare la fascia al terzino, e dalle punte. In realtà, poi, le sgroppate di Calafiori intasavano il settore di sinistra. Zaccagni, quindi, aveva qualche difficoltà a trovare la posizione. Tutte situazioni che il tempo e gli allenamenti metteranno a posto. Sulla destra l'automatismo più visto era quello che prevedeva lo spostamento in fascia di una punta e il consequenziale accentramento di Politano, chiamato all'uno-due con l'attaccante che andava a occupare il settore esterno.