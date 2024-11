Donnarumma: "Rivedo nella squadra lo spirito dell'Europeo vinto, ora siamo davvero uniti"

Il primo posto per l'Italia nei gironi di Nations League è a portata di mano. Per evitare calcoli complicati, agli azzurri basterà un punto con la Francia domenica sera a San Siro. Un risultato scontato, direbbero i più, dopo il grande cammino compiuto finora. Vietato però prendere sottogamba i Blues come confermato anche dal capitano Gianluigi Donnarumma: "Troveremo una Francia arrabbiata, pur senza Mbappé hanno una rosa con grande qualità - ha esordito il numero uno del Psg -. Ci sarà da soffrire e stare attenti. Il nostro step in più è la voglia di non prendere gol, lottare ed essere aggressivi. Ora ci sono tanti giovani, ora facciamo tutti gruppo, mentre prima forse eravamo un po' divisi. Poi quando arrivano i risultati è tutto più facile. Possiamo fare grandi risultati".