Italia, il programma verso la partita contro il Belgio: si torna alla Pinetina

La Nazionale italiana riprende oggi pomeriggio gli allenamenti presso la Pinetina, il centro sportivo dell'Inter, all'indomani della vittoria contro la Francia.
Il programma stilato dal commissario tecnico Roberto Mancini e dal suo staff prevede una suddivisione dei carichi di lavoro: i calciatori impiegati dal primo minuto nella gara di ieri sera sosterranno una sessione esclusivamente defaticante, mentre il resto del gruppo affronterà una seduta a ritmi più sostenuti.
Nel secondo blocco rientrano anche Alphadjo Cisse, Mattia Liberali e gli altri convocati che avevano assistito al match contro i Bleus dalla tribuna, con l'intero organico azzurro che resterà poi ad Appiano Gentile anche per l'allenamento fissato per domani mattina. Il focus è alla partita contro il Belgio di domenica: una trasferta decisiva per la qualificazione alla fase finale di Nations League.