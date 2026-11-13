Italia, il programma verso la partita contro il Belgio: si torna alla Pinetina

Nel secondo blocco rientrano anche Alphadjo Cisse, Mattia Liberali e gli altri convocati che avevano assistito al match contro i Bleus dalla tribuna, con l'intero organico azzurro che resterà poi ad Appiano Gentile anche per l'allenamento fissato per domani mattina. Il focus è alla partita contro il Belgio di domenica: una trasferta decisiva per la qualificazione alla fase finale di Nations League.