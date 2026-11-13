Italia, il programma verso la partita contro il Belgio: si torna alla Pinetina

13 Nov 2026 - 08:26
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La Nazionale italiana riprende oggi pomeriggio gli allenamenti presso la Pinetina, il centro sportivo dell'Inter, all'indomani della vittoria contro la Francia.

Il programma stilato dal commissario tecnico Roberto Mancini e dal suo staff prevede una suddivisione dei carichi di lavoro: i calciatori impiegati dal primo minuto nella gara di ieri sera sosterranno una sessione esclusivamente defaticante, mentre il resto del gruppo affronterà una seduta a ritmi più sostenuti.

Nel secondo blocco rientrano anche Alphadjo Cisse, Mattia Liberali e gli altri convocati che avevano assistito al match contro i Bleus dalla tribuna, con l'intero organico azzurro che resterà poi ad Appiano Gentile anche per l'allenamento fissato per domani mattina. Il focus è alla partita contro il Belgio di domenica: una trasferta decisiva per la qualificazione alla fase finale di Nations League.

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