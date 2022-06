Donnarumma, altro errore con i piedi: il gioco dal basso è un problema

MOMENTO NO

Il capitano azzurro ha risposto stizzito alla domanda della giornalista dopo il netto ko dell’Italia contro la Germania, ma il web non perdona e mette in fila tutte le sue papere

Dal trionfo agli Europei… agli insulti in Nations League: in 11 mesi la ruota è girata per Gigio Donnarumma. Protagonista assoluto nella vittoria azzurra a Euro 2020, dove è stato premiato come miglior giocatore della manifestazione, e dopo aver ricevuto il titolo di miglior portiere del 2021, fin qui il 2022 è stato un annus horribilis per l'ex numero uno milanista, già infastidito dall'alternanza tra i pali del Psg con il collega Keylor Navas.

Troppi gli errori e le incertezze mostrate da chi, per vincere, ha lasciato la squadra del cuore e l'Italia. Lo svarione contro la Germania è solo l'ultimo di una lunga serie che ha caratterizzato la sua stagione in Ligue 1 e in azzurro, senza dimenticare la giocata con i piedi costata la rete di Benzema nella sfida di Champions contro il Real Madrid.

Vedi anche nazionale Italia, e ora da chi ripartire? Da Gnonto a Udogie, ecco su chi puntare Errori sempre causati da quel gioco dal basso non proprio nelle corde del portiere di Castellammare di Stabia, se è vero che anche in Serie A non era nuovo a simili imprese, come i tifosi rossoneri di certo ricorderanno bene. Clamorose le topiche sul retropassaggio di Paletta a Pescara o sul pallone regalato a Defrel nel match di Marassi con la Sampdoria, ma Gigio non è esente da colpe neppure in occasione dei gol di Douglas Costa e Benatia nel 4-0 subito dalla Juve nella finale di Coppa Italia o nell’uscita a vuoto su Icardi, costata la sconfitta al 92' nel derby del 2018 contro l'Inter.

Papere e incertezze che hanno scatenato i detrattori da tastiera, impietosi con meme al veleno soprattutto dopo le parole a caldo del portiere azzurro: “Ancora un mio errore? Quando è capitato?”. Ma Gigio non si arrende: “Dopo gli errori si cresce - ha aggiunto - Adesso guardiamoci in faccia, riposiamo e ripartiamo. Da capitano mi prendo le colpe e vado avanti a testa alta". Solo così Donnarumma può invertire il trend e riportare la ruota a 11 mesi fa, quando dal tetto d'Europa guardava tutti dall'alto in basso.