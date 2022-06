Italia, Donnarumma: "Ancora un errore mio? Se volete fare polemica..."

"Siamo arrabbiati, non ci sono scuse, adesso dobbiamo guardarci in faccia. Non siamo questi, ci è mancato tutto". Dura l'analisi di Gianluigi Donnarumma dopo la pesante sconfitta in Nations League contro la Germania. "C'era anche un po' di stanchezza, non era facile dopo cinque partite alla fine del campionato. Adesso negli spogliatoi analizzeremo tutto. Ci dispiace per i tifosi per quello che hanno visto. Non va bene ma insieme ripartiremo".

