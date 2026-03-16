Qualif. Europeo U17 femminile, Azzurrine superano 3-0 Turchia

16 Mar 2026 - 19:14

L'Italia c'è. Alla Nazionale U17 femminile, impegnata in Croazia nel Round 2 di qualificazione all'Europeo, serviva una vittoria per tenere vive le speranze di passare il turno, e una vittoria è arrivata. Il 3-0 alla Turchia maturato a Sisak regala alla squadra di Jacopo Leandri la possibilità di giocarsi il tutto per tutto contro l'Inghilterra, nella terza giornata in programma giovedì con gare in contemporanea alle ore 12. Nell'altra partita della giornata, 1-0 dell'Inghilterra sulla Croazia padrona di casa, e che venerdì aveva sconfitto 2-1 l'Italia. Diverse le combinazioni in vista della terza giornata: in caso di vittoria dell'Italia sull'Inghilterra e di contemporanea vittoria della Croazia sulla Turchia (e con un ipotetico scenario, quindi, di tre squadre a 6 punti) l'Italia sarebbe qualificata in caso di successo con due gol di scarto, mentre con un gol di margine si andrebbero a fare i conti sul numero di gol segnati negli scontri diretti o sulla differenza reti generale. In caso di vittoria sull'Inghilterra e mancato successo della Croazia sulla Turchia, sarebbe invece sufficiente anche un successo con una rete di scarto. Stiamo disputando un girone molto equilibrato, e i risultati lo testimoniano - l'analisi di Leandri -. Oggi c'era da approcciare nella maniera migliore, contro una squadra disposta con un blocco molto basso e in campo soprattutto per difendersi. Le ragazze lo hanno fatto bene, giocando anche con qualità e garantendosi la possibilità di giocarsi la qualificazione all'ultima partita".

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