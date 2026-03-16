Serie B  in campo per AIL con le Uova di Pasqua solidali

“Lo sport, e il calcio in particolare, hanno una straordinaria capacità di parlare a milioni di persone e di unire le comunità attorno a valori positivi. – afferma Gaetano Biallo, Direttore Generale AIL Nazionale – Per questo siamo grati alla Lega Serie B e a tutte le società che hanno scelto di sostenere l’iniziativa AIL. Il 20, 21 e 22 marzo tornano in 5.000 piazze italiane le Uova di Pasqua AIL, contribuendo a diffondere un messaggio di solidarietà e vicinanza ai pazienti con tumore del sangue e alle loro famiglie. Ogni gesto di partecipazione ci aiuta a sostenere la ricerca scientifica e i servizi di assistenza, offrendo speranza e nuove opportunità di cura”.