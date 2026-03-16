Serie B  in campo per AIL con le Uova di Pasqua solidali

16 Mar 2026 - 18:12
© Ufficio Stampa

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Fare squadra per la solidarietà. Con questo spirito la Lega Serie B rinnova il sostegno all’iniziativa Uova di Pasqua AIL - Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma - in occasione della 31a giornata della Serie BKT, turno infrasettimanale del campionato. L’iniziativa anticipa il tradizionale appuntamento AIL del 20, 21 e 22 marzo, con le Uova di Pasqua in 5.000 piazze italiane, giunto alla 33a edizione. Un impegno concreto per sensibilizzare tifosi e appassionati nei confronti della ricerca scientifica contro i tumori del sangue, sottolineando quanto sia importante l’apporto che ognuno di noi può offrire.

“Il calcio, ancora una volta, dimostra di poter essere un potente veicolo di solidarietà e partecipazione – evidenzia il Presidente della Lega Serie B Paolo Bedin - che, grazie al coinvolgimento di tutte le Società e delle comunità, può contribuire in maniera impattante a dare speranza per un futuro migliore ai pazienti e alle loro famiglie. Desidero ringraziare AIL e tutti i volontari che da anni si occupano di questo progetto con encomiabile dedizione e grande spirito di sacrificio, a sostegno di una causa di straordinario valore che merita il sostegno di tutti”.

“Lo sport, e il calcio in particolare, hanno una straordinaria capacità di parlare a milioni di persone e di unire le comunità attorno a valori positivi. – afferma Gaetano Biallo, Direttore Generale AIL Nazionale – Per questo siamo grati alla Lega Serie B e a tutte le società che hanno scelto di sostenere l’iniziativa AIL. Il 20, 21 e 22 marzo tornano in 5.000 piazze italiane le Uova di Pasqua AIL, contribuendo a diffondere un messaggio di solidarietà e vicinanza ai pazienti con tumore del sangue e alle loro famiglie. Ogni gesto di partecipazione ci aiuta a sostenere la ricerca scientifica e i servizi di assistenza, offrendo speranza e nuove opportunità di cura”.

Nel corso di tutte le gare della giornata, saranno previste specifiche attivazioni negli stadi: dai led bordocampo ai messaggi speaker, dalle immagini sui maxischermi fino a una grafica televisiva dedicata, con l’obiettivo di amplificare il messaggio della campagna e invitare la grande famiglia della B a sostenere la raccolta fondi attraverso le Uova di Pasqua AIL. L’iniziativa sarà, inoltre, accompagnata da contenuti social diffusi in sinergia con tutti i club, a testimonianza di un forte senso di partecipazione e aggregazione che coinvolge l’intero movimento.

Da oltre 55 anni AIL – Associazione Italiana contro Leucemie, linfomi e mieloma, con le sue 83 sezioni provinciali e gli oltre 17.000 volontari in tutta Italia, promuove e sostiene la ricerca scientifica per la cura delle leucemie, dei linfomi e del mieloma. Assiste i malati e le loro famiglie, accompagnandoli in tutte le fasi del lungo e spesso sofferto percorso della malattia, offrendo loro servizi, conoscenza e comprensione. È al loro fianco per migliorarne la qualità della vita e sostenerli nel percorso di cura.

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