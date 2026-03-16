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Milan, con chi ce l'aveva Leao? Il retroscena del labiale chiarisce tutto

Svelato il retroscena sulla sostituzione di Leao in Lazio-Milan. Il portoghese furioso con Pulisic: l'analisi di Raimondi e la conferma di Allegri.

16 Mar 2026 - 13:41
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Il vero motivo della rabbia di Rafael Leao al momento del cambio in Lazio-Milan non è Massimiliano Allegri, che ne ha deciso la sostituzione: "Al minuto 50' Pulisic non premia l'inserimento di Leao, che allarga le braccia. Al 64' azione simile e ancora l'americano non serve il portoghese, ancora più arrabbiato, braccia al cielo. L'intesa tra i due non decolla" l'analisi di Claudio Raimondi. Lo stesso Allegri, a fine partita, ha indirettamente dato ragione a Leao: "Poteva essere servito meglio ed è rimasto un po’ arrabbiato”. Leao, uscendo dal campo, aveva detto ad Allegri: "Mister lasciami in campo altri 20 minuti".

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