Gaetano: "Atalanta ambiziosa, sento il peso delle responsabilità"

"Ho trovato una società ambiziosa e sento il peso delle mie responsabilità. Sarri vuole una squadra corta, alta ed equilibrata". Gianluca Gaetano si presenta così all'Atalanta: "L'ho conosciuto a Napoli quando facevo la spola con la Primavera, è un allenatore bravo a far capire il suo metodo. A Cagliari giocavo molto più sull'uomo", precisa il centrocampista napoletano arrivato dalla Sardegna. "Abbiamo una qualità incredibile nella rosa: per me è un onore e uno stimolo imparare da Samardzic, Ederson e Mario Pasalic, giocatori straordinari - aggiunge Gaetano -. Siamo giocatori che si completano: Ederson può correre quattro partite di seguito, Samardzic ha una qualità incredibile". Infine, sul pubblico: "Da Clusone allo stadio ho sentito un affetto incredibile e visto un ambiente straordinario. I tifosi sono molto caldi".