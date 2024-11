Belgio-Italia, l'omaggio degli azzurri alle vittime della strage dell'Heysel

"Questa storia deve rimanere nella memoria di tutti, per rispetto nelle persone che sono morte, perché non succeda più. Ci sono alcuni momenti tristi come questi che non debbono succedere più, e va fatto capire a tutti che lo stadio è un luogo per divertirsi, per amare uno sport caro a tante persone". Così il ct azzurro, Luciano Spalletti, nella conferenza stampa a Bruxelles in vista del match di Nations League tra Belgio e Italia. "Quella che doveva essere una festa divenne una tragedia: è un ricordo per me vivissimo", ha aggiunto il tecnico dell'Italia. Col ct in sala stampa c'era anche Cambiaso: "Onoreremo la memoria dell'Heysel, cercheremo di vincere questa partita".