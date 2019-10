Azzurri Legends, pari show all'esordio: in Germania finisce 3-3

CAMPIONI ETERNI

Inizia con uno spettacolare 3-3 l'avventura degli Azzurri Legends. Allo 'Sportpark Ronhof' di Furth la Nazionale delle Leggende Azzurre, al suo debutto assoluto, pareggia 3-3 con la selezione tedesca Dfb All Stars in una serata ricca di gol ed emozioni davanti a oltre 6500 tifosi e sotto gli occhi del presidente federale Gabriele Gravina, seduto in tribuna insieme al segretario generale della Figc Marco Brunelli. Non sara' stata emozionante come la "Partita del Secolo"di Messico '70 o come la semifinale del Mondiale 2006, ma Germania-Italia si conferma una grande classica del calcio, una passerella per tanti fuoriclasse che con un paio di scarpini ai piedi sanno ancora incantare. Azzurri Legends, che show Getty Images

La formazione titolare è formata da undici Campioni del Mondo, nove di Germania 2006 e due, Pietro Vierchowood e Bruno Conti, di Spagna '82: in porta c'è Angelo Peruzzi, al centro della difesa Vierchowood affianca capitan Cannavaro con Zambrotta e Grosso esterni. La regia è affidata ad un altro degli 'eroi' del Mondiale tedesco, Andrea Pirlo, supportato da Gattuso, Perrotta e da un Bruno Conti sempre in grande forma. In avanti Francesco Totti agisce alle spalle di Luca Toni e proprio sull'asse Totti-Toni nasce la rimonta degli Azzurri.

In avvio è infatti la Germania a portarsi sul doppio vantaggio: al 10' Cannavaro nel tentativo di liberare infila la propria porta, poi al 19' una vecchia conoscenza del campionato italiano, Jurgen Klinsmann, firma il 2-0. Ma l'Italia non ci sta, Totti lancia con un tocco d'esterno Toni che al 21' accorcia le distanze. L'ex capitano della Roma si mette poi in proprio e al 34' pareggia per la gioia dei tifosi italiani presenti sugli spalti. Si diverte il pubblico dello 'Sportpark Ronhof', che inizia a temere una beffa come quella vissuta nel 2006 nella semifinale di Dortmund. Nella ripresa spazio anche alle altre stelle azzurre, dal capocannoniere di Italia '90 Toto' Schillaci a 'Penna Bianca' Ravanelli, da Marco Amelia all'ex tecnico dell'Under 21 Gigi Di Biagio. A Furth si alza il coro 'Italia, Italia' e al 79' e' Damiano Tommasi a realizzare il gol del 3-2 con una bella incornata su assist di Stefano Fiore. Sembra fatta, ma in pieno recupero arriva la zampata di Wollscheid a fissare il risultato sul 3-3.