Costruzione dal basso, aggressività e sistema variabile: come sarà l'Italia di Ringhio

Nel corso della carriera Gattuso ha sempre amato la costruzione dal basso. Così come la ricerca del pressing, anche in zone alte del campo. Il sistema di gioco preferito è il 4-3-3 ma sa adattarsi nel modo migliore alle caratteristiche dei giocatori. Vista l'abbondanza di centrali di difesa, per esempio, c'è la possibilità di virare su un settore arretrato a 3. Buongiorno, Gatti, Bastoni, Coppola, Calafiori, più Gabbia, il convalescente Scalvini e il giallorosso Mancini, che potrebbe essere rispolverato dal nuovo ct. C'è anche, in rampa di lancio, il giovane Leoni del Parma. Con un portiere come Donnarumma, e dei centrali di questo livello, in difesa non dovrebbero esserci eccessivi problemi. Sempre che tutti siano al meglio.