L'Atalanta ritrova anche Pasalic, mancano solo due nazionali

Dopo De Roon, Kossounou, l'infortunato Hien, Ederson e Kolasinac, anche Mario Pasalic, tra i nazionali dell'Atalanta reduci dai Mondiali, è rientrato in sede a Zingonia per unirsi alla preparazione precampionato. Il croato, eliminato ai sedicesimi di finale il 3 luglio scorso dal Portogallo, ha in programma visite mediche e test di profilazione e valutazione. Non prenderà ovviamente parte al test match di stasera alle 20 a porte chiuse, sempre in sede, contro l'Arezzo. All'appello dei nazionali in ferie dopo la rassegna iridata mancano solo il ghanese Kamaldeen Sulemana e il belga Charles De Ketelaere.