Italia, rispunta il nome di Ranieri: direbbe ancora no alla chiamata da ct?

Claudio Ranieri torna nel mirino della Figc? Il retroscena sulle tensioni con Gasperini alla Roma e la possibile chiamata per il dopo-Gattuso.

12 Apr 2026 - 10:00
Ranieri: "Raspadori non è voluto venire, abbiamo cambiato strategia" © Da video

Ranieri: "Raspadori non è voluto venire, abbiamo cambiato strategia" © Da video

Il Corriere della Sera lancia una clamorosa suggestione in ottica ct della Nazionale. Partendo dalla tensione tra Claudio Ranieri e Gian Piero Gasperini, con la rivoluzione della Roma che nella prossima stagione potrebbe decidere di fare a meno di uno o dell'altro, se a salutare fosse l'attuale senior advisor dei Friedkin si potrebbero riaprirsi le porte azzurre. "Lui che un anno fa disse no alla Nazionale, chissà come si comporterebbe oggi di fronte a una nuova chiamata della Figc" si legge sul quotidiano milanese.

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