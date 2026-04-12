Italia, rispunta il nome di Ranieri: direbbe ancora no alla chiamata da ct?
Claudio Ranieri torna nel mirino della Figc? Il retroscena sulle tensioni con Gasperini alla Roma e la possibile chiamata per il dopo-Gattuso.
Ranieri: "Raspadori non è voluto venire, abbiamo cambiato strategia" © Da video
Il Corriere della Sera lancia una clamorosa suggestione in ottica ct della Nazionale. Partendo dalla tensione tra Claudio Ranieri e Gian Piero Gasperini, con la rivoluzione della Roma che nella prossima stagione potrebbe decidere di fare a meno di uno o dell'altro, se a salutare fosse l'attuale senior advisor dei Friedkin si potrebbero riaprirsi le porte azzurre. "Lui che un anno fa disse no alla Nazionale, chissà come si comporterebbe oggi di fronte a una nuova chiamata della Figc" si legge sul quotidiano milanese.