Juventus, due anni senza reali miglioramenti: i punti di Motta, Tudor e Spalletti

25 Mag 2026 - 10:07
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Spalletti, Thiago Motta e Tudor © Foto da web

Spalletti, Thiago Motta e Tudor © Foto da web

La Juventus chiude sesta la Serie A 2025/26, fuori dalla Champions League. Tre allenatori e due stagioni ma la svolta in panchina non si è mai vista, secondo i numeri.

Luciano Spalletti, subentrato a Igor Tudor dopo nove turni di campionato, ha totalizzato 54 punti in 29 panchine (15 vittorie, nove pareggi e cinque sconfitte) con una media punti/partita di 1,86.

L'anno scorso Thiago Motta fu esonerato dopo 29 partite in cui aveva fatto 52 punti (13 vittorie, 13 pareggi e 3 sconfitte) con media punti/partita di 1,79.

Completa il quadro Igor Tudor, che aveva preso il posto di Motta e poi aveva iniziato questa stagione: 17 partite a cavallo delle due annate con 30 punti (8 vittorie, 6 pari e tre sconfitte) per una media punti/partita di 1,76

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