Scontri ultrà a Torino, stabile il tifoso ferito da una bottiglia

25 Mag 2026 - 09:53
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Resta ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Terapia intensiva dell'ospedale Molinette di Torino il tifoso juventino rimasto gravemente ferito nei disordini scoppiati ieri, prima del derby della Mole. Il paziente - apprende l'ANSA da fonti sanitarie - è in condizioni stabili e oggi farà la tac di controllo. L'uomo, di 36 anni, nato a Torino e residente a Milano, ha riportato un trauma cranico giudicato severo dai sanitari, provocato da un oggetto contundente, verosimilmente una bottiglia di vetro. Ieri è stato sottoposto a un intervento neurochirurgico all'ospedale Molinette di Torino. Secondo quanto riportato dal quotidiano La Stampa, il ferito si chiama Marco Leonardo Basoccu, di professione commercialista.

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