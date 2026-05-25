Rizzetta vuole il Napoli per due miliardi? Il commento dell'imprenditore Usa

Lo stesso club molisano precisa che "Matt Rizzetta opera da anni anche come advisor e manager nell'ambito degli investimenti internazionali. Per questo motivo, il suo nome viene frequentemente associato a gruppi, fondi e operazioni nel panorama sportivo e imprenditoriale internazionale. Si tratta di dinamiche assolutamente fisiologiche per un manager conosciuto e attivo su scala internazionale - si legge nella nota stampa - che non incidono in alcun modo sull'impegno assunto nei confronti del Campobasso Fc, né sulla programmazione sportiva e societaria del club".