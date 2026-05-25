Rizzetta vuole il Napoli per due miliardi? Il commento dell'imprenditore Usa

Matt Rizzetta, imprenditore statunitense e attuale presidente del Campobasso Calcio e del Napoli Basket, affida a un 'no comment' il suo pensiero sulle voci di corridoio - che passano anche dagli Stati Uniti stessi - di un suo interessamento al Napoli e ad altre società calcistiche italiane.
"Nel nostro settore la riservatezza è un elemento imprescindibile - ha spiegato in una nota del Campobasso Fc - ed è per questo che la proprietà non rilascia commenti rispetto ai rumors. Posso però ribadire con assoluta chiarezza che il mio impegno per il Campobasso FC resta totale".
Lo stesso club molisano precisa che "Matt Rizzetta opera da anni anche come advisor e manager nell'ambito degli investimenti internazionali. Per questo motivo, il suo nome viene frequentemente associato a gruppi, fondi e operazioni nel panorama sportivo e imprenditoriale internazionale. Si tratta di dinamiche assolutamente fisiologiche per un manager conosciuto e attivo su scala internazionale - si legge nella nota stampa - che non incidono in alcun modo sull'impegno assunto nei confronti del Campobasso Fc, né sulla programmazione sportiva e societaria del club".
Rizzetta sarà a Campobasso il prossimo 12 giugno per partecipare a una conferenza stampa sul presente e il futuro del club.