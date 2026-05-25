Rizzetta vuole il Napoli per due miliardi? Il commento dell'imprenditore Usa

25 Mag 2026 - 11:05
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

Matt Rizzetta, imprenditore statunitense e attuale presidente del Campobasso Calcio e del Napoli Basket, affida a un 'no comment' il suo pensiero sulle voci di corridoio - che passano anche dagli Stati Uniti stessi - di un suo interessamento al Napoli e ad altre società calcistiche italiane.

"Nel nostro settore la riservatezza è un elemento imprescindibile - ha spiegato in una nota del Campobasso Fc - ed è per questo che la proprietà non rilascia commenti rispetto ai rumors. Posso però ribadire con assoluta chiarezza che il mio impegno per il Campobasso FC resta totale".

Lo stesso club molisano precisa che "Matt Rizzetta opera da anni anche come advisor e manager nell'ambito degli investimenti internazionali. Per questo motivo, il suo nome viene frequentemente associato a gruppi, fondi e operazioni nel panorama sportivo e imprenditoriale internazionale. Si tratta di dinamiche assolutamente fisiologiche per un manager conosciuto e attivo su scala internazionale - si legge nella nota stampa - che non incidono in alcun modo sull'impegno assunto nei confronti del Campobasso Fc, né sulla programmazione sportiva e societaria del club".

Rizzetta sarà a Campobasso il prossimo 12 giugno per partecipare a una conferenza stampa sul presente e il futuro del club.

Ultimi video

03:02
Milan-Cagliari 1-2: gli highlights

Milan-Cagliari 1-2: gli highlights

05:00
Tifoso ferito, la testimonianza: "Hanno sparato ad altezza uomo"

Il tifoso Juve è in coma, l'amico: "Ho visto: gli hanno sparato ad altezza uomo"

01:00
MCH MODRIC AL GALEAZZI MCH

Modric al Galeazzi, applausi e selfie ma niente dichiarazioni

02:22
MCH FESTA COMO IN CONFERENZA STAMPA MCH

Como in Champions, si scatena la festa in sala stampa

05:24
MCH TIFOSI ROMA FIUMICINO MCH

La Roma accolta dai tifosi in piena notte: delirio a Fiumicino

08:50
Spalletti: "C'è amarezza. Ma io non mollo"

Spalletti: "C'è amarezza. Ma io non mollo"

00:39
Como, delirio Champions

Como, delirio Champions

03:39
Mancini: "Non ci credeva nessuno, e invece…"

Mancini: "Non ci credeva nessuno, e invece…"

03:05
Paleari: "A un passo dal sogno, tifosi davvero fantastici"

Paleari: "A un passo dal sogno, tifosi davvero fantastici"

04:11
Gasperini: "Soddisfazione enorme"

Gasperini: "Soddisfazione enorme"

01:30
Allegri: "Abbiamo fatto il massimo, ai ragazzi non rimprovero nulla"

Allegri: "Abbiamo fatto il massimo, ai ragazzi non rimprovero nulla"

01:45
Roma e Como, festa Champions

Roma e Como, festa Champions

03:00
Torino-Juventus 2-2: gli highlights

Torino-Juventus 2-2: gli highlights

01:18
Verona-Roma 0-2: gli highlights

Verona-Roma 0-2: gli highlights

01:15
Lecce-Genoa 1-0: gli highlights

Lecce-Genoa 1-0: gli highlights

03:02
Milan-Cagliari 1-2: gli highlights

Milan-Cagliari 1-2: gli highlights

I più visti di Calcio

MCH ADL CONTE E TELEFONO MCH

De Laurentiis, il cellulare continua a squillare in conferenza: "È un rompic..."

DICH OTO MODRIC PER SITO 22/5 DICH

Modric: "Sono pronto, rientro col Cagliari. Allegri eccezionale. Futuro? Qui sto bene"

DICH ALLEGRI SU CAGLIARI PER SITO 23/5 DICH

Allegri: "Manca solo un passo. Serve una partita seria"

MCH PULLMAN JUVE LANCI DI BOTTIGLIA MCH

Bus della Juve accolto a bottigliate per il derby

DICH SPALLETTI SU FUTURO 23/5 DICH

Spalletti: "Mai pensato alle dimissioni"

Accomando: "Mercato Juve: Spalletti resta e potrebbe spingere Vlahovic al rinnovo"

Juve, Conte può arrivare in un solo caso. Rinnovo Vlahovic: prossima settimana decisiva

Calcio ora per ora
Vedi tutti
12:08
Milan e Juve in Europa League: ecco i possibili avversari, dodici squadre già qualificate
12:08
Roma, Wesley: "Sempre consapevoli della nostra forza, Champions meritata"
Supercoppa Italiana 2026
12:04
Simonelli: "Supercoppa Italiana il 22 o 23 dicembre, non sarà in Arabia"
11:14
Clamoroso in Portogallo, lo Sporting perde la finale di Coppa contro una squadra di seconda serie
11:05
Rizzetta vuole il Napoli per due miliardi? Il commento dell'imprenditore Usa