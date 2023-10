Osimhen diventa "Cicciobello", ma il Napoli si arrabbia

NUOVO CASO

L'azieda di giocattoli dell'ex presidente del Genoa, Enrico Preziosi, ha deciso di mettere in commercio un bambolotto dedicato all'attaccante nigeriano, ma il club azzurro tuona: "Non è autorizzato"

Non c'è pace per Victor Osimhen, ma questa volta lui ha ben poche colpe. Dopo la grana del video social, a Napoli è scoppiato un altro caso attorno all'attaccante nigeriano. Colpa di... "Cicciobello". Essì, perché nei negozi di giocattoli è in arrivo il bambolotto che raffigura proprio Osi, con tanto di mascherina nera, maglia del Napoli numero 9 e capelli ricci biondi che lo hanno tramutato nel simbolo dello storico scudetto azzurro.

Vedi anche napoli Napoli, Osimhen chiude il caso: "Le accuse contro i napoletani sono false" A lanciarlo sul mercato è l'azienda Giochi Preziosi dell'ex presidente del Genoa, Enrico Preziosi, che lo metterà in vendita nei prossimi giorni al prezzo di 70 euro. La cosa, però, ha fatto arrabbiare il Napoli, visto che, a dire del club di Aurelio de Laurentiis, uno che sui diritti di immagine è inflessibile, si tratta di “un prodotto non ufficiale, la cui realizzazione non è stata in alcun modo autorizzata dal club”, che si è “attivato per tutelare i propri interessi nelle opportune sedi”.

Insomma, una grana in più legata al nome di Osimhen, di cui il Napoli non sentiva proprio il bisogno. Vedi anche napoli De Laurentiis: "Osimhen rinnova? Non c'è problema, qui tutti stanno bene"