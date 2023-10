De Laurentiis: "Osimhen rinnova? Non c'è problema, qui tutti stanno bene"

DOPO NAPOLI-REAL MADRID

Il presidente ha cercato di smorzare le voci sul caso dell'attaccante nigeriano che ha funestato le ultime settimane

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni in mixed-zone agli spagnoli del Chiringuito e altri media dopo la sconfitta col Real Madrid in Champions League. Ovviamente non poteva mancare un accenno al caso degli ultimi giorni: “Osimhen? E' sempre forte, è un giocatore che fa squadra da solo. Non è in discussione. Rinnoverà? Non c’è problema, non c’è mai problema: nel Napoli sono sempre tutti contenti, il problema è quando vanno via che non riescono a trovare più la strada maestra".

Il presidente ha poi commentato la partita, persa contro il Real, che ha comunque visto un Napoli all'altezza di una delle squadre più forti del mondo: "Sono molto fiducioso dopo questa partita. Il Madrid è molto forte, gioca molto bene. E' stata una partita che mi è piaciuta molto. Carlo Ancelotti, poi, è un amico, un grande gentiluomo. I tifosi vogliono vincere, se non vincono hanno sempre da criticare. Però uno come Ancelotti non si può criticare come uomo, calciatore o allenatore. E' un grande. Non l'ho visto, non lo volevo condizionare prima della partita. Adesso starà festeggiando, giusto lasciarlo poi lo rivedrò a Madrid. Non gli ho mandato nessun messaggio, per il momento. Voglio lasciargli godere la serata poi nelle prossime ore lo abbracceremo per telefono. In ogni caso sono molto soddisfatto anche dei miei, che sono stati competitivi e molto bravi".