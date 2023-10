Napoli, Osimhen chiude il caso: "Le accuse contro i napoletani sono false"

© Getty Images

Il caso social che ha visto protagonista Osimhen negli ultimi giorni va verso la chiusura. A calare il sipario, sempre a mezzo social, è stato proprio l'attaccante nigeriano che ha voluto difendere la propria posizione nei riguardi dei tifosi napoletani: "Venire a Napoli nel 2020 è stata una decisione meravigliosa per me - ha postato in una storia su Instagram -. La gente di Napoli mi ha mostrato amore e gentilezza, non permetterò a nessuno di mettersi tra noi".