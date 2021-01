Verso la Supercoppa: Napoli in ansia per Mertens e Petagna, Lozano possibile prima punta

VERSO LA SUPERCOPPA

Dopo un successo come quello così rotondo contro la Fiorentina sarebbe esagerato dire che Gennaro Gattuso si sia rovinato l'umore dopo l'allenamento di ieri, ma qualche ansia in casa Napoli c'è. Le attenzioni di staff tecnico e sanitario si rivolgono al reparto d'attacco dove, con Osimhen ancora positivo al Covid-19, i problemini fisici di Mertens e Petagna lasciano qualche preoccupazione in vista della Supercoppa italiana di domani contro la Juventus. Getty Images

Il belga non ha ancora risolto del tutto il fastidio alla caviglia, come ammesso da Gattuso dopo la vittoria sui viola. Più che un dolore o un infortunio, si tratta della una gestione del pieno recupero dopo la distorsione di metà dicembre. Discorso simile per Petagna (che ieri ha svolto terapie e lavoro di scarico) anche se si tratta di un problema al polpaccio. Per entrambi comunque si respira un cauto ottimismo per il match di Reggio Emilia.

In ogni caso è normale che Gattuso inizi a studiare un altro piano, non che serva chissà quale alchimia vista la maledizione della prima punta che sta perseguitando il Napoli questa stagione: in caso di doppio forfait, sarà Lozano ad agire come attaccante centrale, come era accaduto contro lo Spezia, in una prestazione non esaltante ma neanche negativa. Altamente improbabile l'impiego di Llorente che pure è a disposizione.

Gli azzurri contano anche sul grande momento di Insigne e sulla ritrovata continuità di Zielinski sotto porta, tutte armi per andare all'assalto di quella che potrebbe diventare la terza Supercoppa italiana in bacheca, dopo quelle del 1990 e 2014.