Napoli, la conferenza di Conte IN DIRETTA

Verso Verona-Napoli

L'allenatore presenta ai giornalisti la prima di campionato degli azzurri, tra ambizioni scudetto e un mercato ancora incompleto

© italyphotopress Il nuovo Napoli di Antonio Conte parte da Verona. Ed è proprio il tecnico a presentare in conferenza stampa la sfida di domenica delle 18:30 contro i gialloblu per la prima giornata di campionato, tra scelte di formazione un mercato ancora incompleto, soprattutto in attacco dove l'ex ct spinge per avere Lukaku. Senza le coppe europee, i partenopei sono considerati tra le pretendenti allo scudetto, nonostante la disastroso stagione precedente.

E' il uso decimo esordio su una panchina di club? Soddisfatto del lavoro fatto fino qui e del mercato?

Lavoriamo da più di un mese, quello che stiamo facendo con la squadra mi soddisfa perché i ragazzi hanno voglia di lavorare e di crescere. Questo mi aiuta e mi dà entusiasmo. Sul mercato sapete benissimo che la situazione è molto complicata e dispiace.

Cosa significa questo "dispiace"?

E' una situazione complicata e bloccata, non posso dire altro.

Qual è il mantra di questo inizio di stagione?

Il mantra nostro dovrà essere di dare il 200% perché dobbiamo capire che dovremo andare oltre i nostri limiti perché è un momento critico per il Napoli. Il presidente ha parlato di ricostruzione all'inizio e io ho fatto delle mie valutazioni dicendo che serve una ricostruzione totale. Se metti sul mercato 10-12 giocatori vuol dire che c'è una ricostruzione in atto, ci vuole pazienza e umiltà da parte di tutti, anche da parte dell'ambiente, senza farci contagiare dall'entusiasmo di voler ricostruire.

Le situazioni di Osimhen e Lukaku

Osimhen è una situazione che verrà affrontata dal club e io non sono dentro questa situazione. Lukaku? Non parlo di giocatori non miei.

Secondo lei il Napoli che valore ha in un'ipotetica griglia?

Quello che dobbiamo avere come monito è il decimo posto dell'anno scorso che non è frutto del caso o sfortuna. La classifica e il distacco dalle altre squadre parlano chiaro. Chi pensa che sia solo sfortuna è lontano dalla verità.