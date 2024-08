In attesa di Lukaku, il Napoli si regala David Neres: arriva lunedì

manovre azzurre

Il Chelsea riflette sull'affare Osimhen-Lukaku, il Napoli affonda per l'esterno offensivo del Benfica: affare da 30 milioni

In attesa di dirimere l'intricata questione Osimhen-Lukaku col Chelsea, il Napoli si regala David Neres: trovata la quadra col Benfica per l'esterno offensivo brasiliano, affare da 30 milioni di euro bonus inclusi col giocatore atteso in città domenica e visite mediche organizzate per lunedì. Per Antonio Conte un'alternativa in più sulla fascia destra, Neres si giocherà il posto con Politano portando caratteristiche tipiche dei brasiliani: dribbling, cambi di direzione e assist col mancino, suo piede preferito.

Un rinforzo che però non chiude la questione Romelu Lukaku. Se da un lato è stata confermata l'apertura del Chelsea per un maxi-affare che coinvolgerebbe pure Osimhen e Casadei, la valutazione del belga non convince ancora i Blues: considerata la clausola di 43 milioni di euro, ne vogliono almeno 35-40 per Big Rom mentre l'offerta del ds Manna, volato appositamente a Londra, è di 25 milioni più 5 di bonus.

I Blues hanno rinviato la questione di alcuni giorni poiché Osimhen non è l'unico profilo che valutano in attacco, e chiaramente dovranno dare una risposta definitiva al Napoli solo quando avranno preso una decisione sul nigeriano.

