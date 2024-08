Psg, infortunio grave per Ramos: ora si riaccende la pista Osimhen

NAPOLI

Il grave infortunio dell'attaccante portoghese ha riacceso l'interesse del club parigino verso il nigeriano del Napoli, attesa un contatto tra i club nei prossimi giorni

Il calciomercato di agosto riserva sempre grandi sorprese. Sembrava ormai tutto scritto con Osimhen che sognava di passeggiare sotto la Torre Eiffel e i parigini del Psg ormai pronti a dire no a questo trasferimento che non li convinceva fino in fondo, rispedendolo a Napoli con un biglietto di sola andata, e invece... tutto ora può cambiare. Si è riaperto l'asse Napoli-Parigi a causa del grave infortunio subito da Gonçalo Ramos durante Le Havre-Paris Saint Germain (finita 4-1 per la squadra di Lui Enrique). Il tecnico spagnolo subito dopo l'uscita dal campo del centravanti portoghese non ha avuto alcun dubbio: "Non sono un medico ma credo che l'infortunio sia abbastanza serio. Non so per quante settimane sarà out, ma di sicuro è qualcosa di serio", ha dichiarato. Il giocatore infatti, dopo aver rimediato un duro scontro di gioco che ha coinvolto la caviglia sinistra, è uscito dal campo sorretto dai medici. E ora? La squadra deve correre ai ripari e la pista Osimhen si è di colpo riaccesa.

Vedi anche napoli Napoli, il Chelsea apre all'intesa: Lukaku, Casadei e 50 milioni per Osimhen Una storia fatta di alti e bassi quella tra il club parigino e l'attaccante nigeriano. Un anno fa il Psg lo voleva acquistare per 150 milioni di euro, ma fino a ieri il club francese ha giocato a nascondino con l'azzurro, che ha da sempre considerato la squadra di Luis Enrique come la prima e unica scelta, rifiutando le varie richieste dall'Arabia Saudita e storcendo il naso al Chelsea. Blues che nel frattempo hanno trovato un principio di accordo con la squadra di De Laurentiis. Il viaggio di Manna a Londra, infatti, pare abbia dato i suoi frutti per lo scambio Lukaku-Osimhen i due club avrebbero trovato un'intesa di massima con Conte pronto a riabbracciare Lukaku (insieme a Casadei e a 50 milioni di euro) in cambio proprio dell'attaccante nigeriano. Ma i francesi, che fino a ieri non sembravano disposti a pagare una clausola rescissoria da ben 130 milioni di euro, tornano prepotentemente in gioco e tutto ora potrebbe cambiare. Inoltre peserà anche la volontà del calciatore azzurro, che non ha mai nascosto di voler andare solo a Parigi. Il club francese inoltre aveva già trovato un principio d'accordo per un ingaggio da 12 milioni di euro a stagione con il giocatore. Il ko di Gonçalo Ramos potrebbe essere la chiave per un biglietto di sola andata per Victor Osimhen, che è già pronto a dire "au revoir" a Napoli in un battito di ciglia.