Ultras del Napoli fermati con bastoni: Daspo in arrivo. Tensione sugli spalti

Giunti in massa dalla Campania e non solo, i tifosi del Napoli sono stati un autentico spettacolo sugli spalti del Meazza. Il settore ospiti si è fatto sentire a suon di cori, ma non sono mancati dei leggeri momenti di tensione. Come ad esempio nel primo tempo, quando dei fumogeni sono piovuti sul primo anello verde occupato dai sostenitori di casa. Oppure verso la fine del match, quando alcuni tifosi di Milan e Napoli sono venuti alle mani dopo alcune provocazioni verbali. Necessario l'intervento degli steward per ristabilire l'ordine, ma nessun ferito.