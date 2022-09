Spalletti: "Kim e Kvara ragazzi eccezionali. La Champions sarà importantissima"

QUI NAPOLI

Il tecnico del Napoli commenta la vittoria per 2-1 contro la Lazio all'Olimpico

Il Napoli di Luciano Spalletti espugna l'Olimpico in una notte da ricordare: il 2-1 che stende i biancocelesti porta le firme di Kim e Kvaratskhelia, nuovi innesti che fanno felice il mister. Ai microfoni di Sky Sport, Spalletti ha analizzato la gara: "Squadra unita, squadra corta che ha pressato sempre. Abbiamo costruito con grande qualità”. Il tecnico ha tuttavia fatto notare qualche frangente di "pigrizia" da parte dei suoi: "Abbiamo commesso qualche banalità nella fase di possesso, abbiamo perso qualche palla che per quel livello di calcio a cui vogliamo aspirare non possiamo perdere”.

Vedi anche Serie A Serie A, Lazio-Napoli 1-2: Spalletti aggancia il Milan in vetta Nella serata dell'Olimpico brilla ancora la "doppia K", Kim e Kvaratskhelia: "Sono due ragazzi eccezionali. Di Kim avete avuto la sintesi quando ha cantato. Kvara ha un carattere più introverso”, ha dichiarato Spalletti. Il mister azzurro poi svela un retroscena di mercato, in quanto aveva incontrato Kvaratskhelia a casa sua poco prima della sua ufficialità in maglia azzurra: "L’ho fatto entrare e si è preso un thé. Non sono rimasto sorpreso. Lui è uno molto tecnico, riesce a pulire qualsiasi pallone. Ha questo modo di camminare un po’ caracollante, un po’ timido, da ragazzo che scantona sempre”. Mercoledì sarà finalmente l'ora della Champions, col Liverpool che visiterà il Maradona: "La Champions sarà un’esperienza importantissima, spero i miei ragazzi la affrontino in maniera corretta. Possono misurarsi contro qualsiasi squadra”. Il Napoli si prepara dunque alle prossime trasferte europee, pur avendo preferito un ritiro precampionato vicino a casa: "I viaggi transoceanici costituiscono un ulteriore allenamento. Sono fatiche, ma a volte le società vengono pagate per questo. La nostra società ha valutato di tenere i ragazzi più comodi...”, ha commentato il tecnico toscano. E sul capitolo portieri: "Meret? Noi abbiamo il secondo e terzo portiere della nazionale. Alex ha bisogno di fare qualche buona prestazione per mettere da parte questa sua timidezza. E’ talmente sensibile a tutto che venire messo in certi discorsi non gli fa bene. Ora meno male è finito il mercato, lui sa di essere titolare. Sirigu gli farà bene".