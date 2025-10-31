Spalletti: "Napoli nel cuore, la frase sulla tuta si riferiva solo a dopo lo scudetto"

Luciano Spalletti, nella conferenza stampa di presentazione come nuovo allenatore della Juventus, ha voluto ribadire il suo amore per Napoli, dopo le tante critiche dei tifosi azzurri per aver scelto una delle rivali storiche. "Il mio rapporto con Napoli resta intatto, una città che resterà sempre nel mio cuore. Faccio un esempio: nei test medici stamattina mi sono fatto estrarre il sangue dall’altro braccio perché non volevo fosse toccato quello del tatuaggio... Ho detto che non avrei messo un’altra tuta se non quella del Napoli? Mi riferivo solo alla stagione immediatamente successiva a quello dello scudetto e infatti ho rifiutato diverse proposte. Ma dopo quella stagione è chiaro che avrei potuto fare altre esperienze, non è che debba smettere di fare l'allenatore dopo essere stato a Napoli” ha spiegato l'allenatore toscano.