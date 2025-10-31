Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
napoli
HomeMercatoVideoFotoRosa
amore-odio

Spalletti: "Napoli nel cuore, la frase sulla tuta si riferiva solo a dopo lo scudetto"

Luciano Spalletti ha spiegato il suo rapporto con Napoli dopo l'arrivo alla Juventus. Apparso uno striscione con offese sul Ponte della Sanità

di Stefano Fiore
31 Ott 2025 - 12:57

Luciano Spalletti, nella conferenza stampa di presentazione come nuovo allenatore della Juventus, ha voluto ribadire il suo amore per Napoli, dopo le tante critiche dei tifosi azzurri per aver scelto una delle rivali storiche. "Il mio rapporto con Napoli resta intatto, una città che resterà sempre nel mio cuore. Faccio un esempio: nei test medici stamattina mi sono fatto estrarre il sangue dall’altro braccio perché non volevo fosse toccato quello del tatuaggio... Ho detto che non avrei messo un’altra tuta se non quella del Napoli? Mi riferivo solo alla stagione immediatamente successiva a quello dello scudetto e infatti ho rifiutato diverse proposte. Ma dopo quella stagione è chiaro che avrei potuto fare altre esperienze, non è che debba smettere di fare l'allenatore dopo essere stato a Napoli” ha spiegato l'allenatore toscano.

© instagram Anima Azzurra

© instagram Anima Azzurra

Napoli, striscione contro Spalletti

Chissà se le parole in conferenza di Luciano Spalletti convinceranno quei tifosi che ieri sera, sul Ponte della Sanità, una delle zone più popolari di Napoli, hanno esposto uno striscione contenente pesanti offese nei confronti dell'allenatore toscano. Il contenuto del messaggio, che esprime chiaramente il sentimento di tradimento dei tifosi, recita: "Uomini infami, destini infami". Il gruppo Anima Azzurra ha accompagnato lo striscione con un post esplicito su Instagram: "Infame perché sei falso, infame perché sei traditore. Infame perché neanche tu hai capito tutto il nostro amore".

Spalletti, gli scatti della sua prima giornata in bianconero FOTO

1 di 7
© X Juve
© X Juve
© X Juve

© X Juve

© X Juve

spalletti
juventus
striscione
napoli
tuta

Ultimi video

00:45
MCH ARRIVO SPALLETTI ALLA CONTINASSA 30/10 MCH

Juve-Spalletti, ci siamo: eccolo alla Continassa

01:34
L'omaggio a Maradona

L'omaggio a Maradona

00:15
MCH PRESENTAZIONE SPALLETTI JUVE MCH

Spalletti e la dirigenza Juve: via all'avventura bianconera

01:50
La Spalletti story

La Spalletti story: un mister per le big

01:29
Napoli, domani il Como

Napoli, spauracchio Como per Conte

02:10
La Juventus di Spalletti

Spalletti: "Obiettivo Champions, ma anche scudetto"

01:15
MCH POKER PALMEIRAS MCH

Libertadores: il Palmeiras batte la Liga di Quito e vola in finale

01:25
MCH LIBERTADORES RACING-FLAMENGO MCH

Libertadores: Flamengo in finale grazie alle parate di Rossi

01:31
Si rivede Lookman

Si rivede Lookman

01:26
Gimenez è un problema

Gimenez è un problema

01:32
Il bomber a sorpresa

Il bomber a sorpresa

01:33
Juve, tocca a Spalletti

Juve, tocca a Spalletti

01:59
Chivu, ottima reazione

Chivu, ottima reazione

01:04
MCH PER LIVE MARTINO MCH

L'apecar con la statua di Maradona in giro per Napoli

01:23

Maradona, l'omaggio del pianista a Tokyo nel giorno del compleanno

00:45
MCH ARRIVO SPALLETTI ALLA CONTINASSA 30/10 MCH

Juve-Spalletti, ci siamo: eccolo alla Continassa

I più visti di Napoli

Halloween party per il Napoli: quali giocatori riconosci?

Tifosi del Napoli spaccati dopo il sì di Spalletti alla Juve: tra riconoscenza e amarezza

Conte: "A volte qualcuno deve star zitto e dar ragione a chi ci vede più lungo"

Anguissa ci mette la testa, Milinkovic-Savic le mani. Serata da dimenticare per Camarda

De Bruyne: intervento "brillantemente riuscito", ma lo stop è di almeno 3 mesi

Countdown Lukaku: sabato al "Maradona", da lunedì in palestra e in campo a metà dicembre

Calcio ora per ora
Vedi tutti
14:50
Barcellona, ritorno al Camp Nou fissato al 7 novembre
14:19
Il Parma verso il derby, non vince da un mese
14:18
Verona, tre gli indisponibili per l'Inter
14:17
Genoa, Vieira dirige l'allenamento del pomeriggio
14:16
Juric: "L'Udinese ha fatto contro la Juve una grande partita per un'ora