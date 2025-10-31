Spalletti: "Napoli nel cuore, la frase sulla tuta si riferiva solo a dopo lo scudetto"

Spalletti, gli scatti della sua prima giornata in bianconero FOTO
© X Juve
© X Juve
Luciano Spalletti ha spiegato il suo rapporto con Napoli dopo l'arrivo alla Juventus. Apparso uno striscione con offese sul Ponte della Sanitàdi Stefano Fiore
Luciano Spalletti, nella conferenza stampa di presentazione come nuovo allenatore della Juventus, ha voluto ribadire il suo amore per Napoli, dopo le tante critiche dei tifosi azzurri per aver scelto una delle rivali storiche. "Il mio rapporto con Napoli resta intatto, una città che resterà sempre nel mio cuore. Faccio un esempio: nei test medici stamattina mi sono fatto estrarre il sangue dall’altro braccio perché non volevo fosse toccato quello del tatuaggio... Ho detto che non avrei messo un’altra tuta se non quella del Napoli? Mi riferivo solo alla stagione immediatamente successiva a quello dello scudetto e infatti ho rifiutato diverse proposte. Ma dopo quella stagione è chiaro che avrei potuto fare altre esperienze, non è che debba smettere di fare l'allenatore dopo essere stato a Napoli” ha spiegato l'allenatore toscano.
© instagram Anima Azzurra
Chissà se le parole in conferenza di Luciano Spalletti convinceranno quei tifosi che ieri sera, sul Ponte della Sanità, una delle zone più popolari di Napoli, hanno esposto uno striscione contenente pesanti offese nei confronti dell'allenatore toscano. Il contenuto del messaggio, che esprime chiaramente il sentimento di tradimento dei tifosi, recita: "Uomini infami, destini infami". Il gruppo Anima Azzurra ha accompagnato lo striscione con un post esplicito su Instagram: "Infame perché sei falso, infame perché sei traditore. Infame perché neanche tu hai capito tutto il nostro amore".
© X Juve
© X Juve