La Lazio torna in EA Sports FC 27

19 Ago 2026 - 15:31
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© Ufficio Stampa

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La partnership tra Lega Calcio Serie A ed Electronic Arts compie un ulteriore passo avanti in vista della stagione 2026/27. Grazie a una nuova licenza, la S.S. Lazio torna ufficialmente nel videogioco EA SPORTS FC dopo un’assenza di cinque edizioni.

Con il rientro dei biancocelesti, il numero di club della Serie A Enilive con licenza ufficiale in FC 27 sale a 17. Questo traguardo rafforza l’impegno di EA SPORTS FC 27 per l’autenticità, offrendo oltre 21.000 atleti, più di 800 club e nazionali, 130 stadi e oltre 35 campionati globali.

In vista del lancio mondiale del gioco, previsto per il 25 settembre 2026 (con accesso anticipato dal 18 settembre per le Ultimate Edition), i tifosi potranno scoprire diverse novità:

  - The Grounds: il nuovo playground social per l'esperienza Clubs (disponibile su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2).
  - Football Ultimate Team Gallery: una sezione inedita dedicata ai collezionisti.
  - Modalità Carriera: un mercato trasferimenti completamente ricostruito da zero.
  - Miglioramenti al gameplay: aggiornamenti basati direttamente sul feedback della community.

L'obiettivo della collaborazione tra Lega Serie A ed EA SPORTS rimane quello di rendere l'esperienza di gioco sempre più fedele alla realtà, promuovendo il calcio italiano nel mondo del gaming a livello globale.

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