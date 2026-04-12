PARMA-NAPOLI 1-1

Serie A, Parma-Napoli 1-1: McTominay evita la sconfitta a Conte, l’Inter può scappare

Strefezza colpisce gli azzurri dopo pochi secondi dal via, ma lo scozzese pareggia i conti nella ripresa

12 Apr 2026 - 17:03
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Il Napoli pareggia 1-1 contro il Parma nella 32ª giornata di Serie A e spreca così l’occasione di tenere l’Inter sotto pressione, a poche ore dalla sfida tra i nerazzurri e il Como. I partenopei sono costretti a rimontare al Tardini, dove l’avvio di gara è shock per la formazione di Conte. Dopo appena trentacinque secondi dal calcio d’inizio, Strefezza firma infatti l’1-0 per i Ducali, con un colpo da biliardo che bacia il palo lontano e si insacca poi in rete: da sottolineare è la sponda aerea di Elphege, che riesce a beffare in un colpo solo sia Buongiorno che Juan Jesus. Il Parma è pungente in ripartenza e in chiusura di primo tempo prova a sorprendere nuovamente un Napoli che fatica a emergere: provvidenziale è l’uscita fino a centrocampo di Milinkovic-Savic, bravo a leggere in anticipo le intenzioni degli emiliani.

Dal limite dell’area parte invece la stoccata con la quale McTominay riesce a pareggiare il risultato al 60’: Hojlund tocca per lo scozzese, che si conferma per l’ennesima volta l’uomo della provvidenza in casa azzurra. Al 72’ Cuesta fa quindi debuttare in Serie A l’attaccante polacco Daniel Mikolajewski (classe 2006), con il triplice fischio che ufficializza poi l’1-1 finale. Si interrompe, dunque, a cinque la striscia di vittorie consecutive per il Napoli in campionato, con il pareggio che porta i partenopei a 66 punti e il Parma a 36. Battendo il Como, l’Inter ha la possibilità di scappare a +9.

IL TABELLINO
PARMA-NAPOLI 1-1
Parma (3-5-2): Suzuki; Circati, Troilo, Valenti; Delprato, Bernabe (66’ Ordonez), Nicolussi Caviglia (66’ Estevez), Keita, Valeri; Strefezza (72’ Mikolajewski), Elphege (59’ Sorensen). A disposizione: Corvi, Rinaldi, Ndiaye, Almqvist, Ondrejka, Oristanio, Britschgi, Carboni. Allenatore: Cuesta
Napoli (3-4-3): Milinkovic-Savic; Olivera, Buongiorno, Juan Jesus (46’ Beukema); Politano (78’ Guetierrez), Lobotka, Anguissa (56’ Alisson Santos), Spinazzola; McTominay, De Bruyne (78’ Elmas); Hojlund (66’ Giovane). A disposizione: Meret, Contini, Gilmour, Mazzocchi. Allenatore: Conte
Arbitro: Di Bello
Marcatori: 1’ Strefezza (P), 60’ McTominay (N)
Ammoniti: Circati (P)

LE STATISTICHE

Scott McTominay è il primo centrocampista centrale a realizzare 20 gol nelle ultime due stagioni dei cinque principali campionati europei; in generale, considerando anche i trequartisti, solo Cole Palmer (24) ne ha realizzati di più dello scozzese nel periodo.

Grazie all'assist per Scott McTominay, Rasmus Højlund ha preso parte a 13 reti in questa Serie A (10G+3A), record per lui in una singola stagione dei cinque principali campionati europei.

Quello realizzato da Gabriel Strefezza (0:33) è il gol più veloce subito dal Napoli in Serie A dal 28 gennaio 2018: rete di Rodrigo Palacio dopo 24 secondi con la maglia del Bologna in quel caso.

Grazie alle reti di Adrián Bernabé (0:13 v Bologna il 2 novembre scorso) e Gabriel Strefezza (0.33 v Napoli), il Parma ha realizzato almeno due gol nel corso del 1' di gioco in una singola stagione di Serie A per la prima volta nella sua storia.

Da quando il campionato è tornato a 20 squadre (dal 2004/05), il Parma è solo una delle due formazioni, con l'Inter (2020/21), capace di segnare più di un gol entro i primi 35 secondi di gioco in un singolo campionato di Serie A: Adrián Bernabé (0:13 v Bologna il 2 novembre scorso) e Gabriel Strefezza (0.33 v Napoli).

Dopo gli 0-0 del 18 maggio 2025 al Tardini e dello scorso 14 gennaio al Maradona, Parma e Napoli hanno impattato per tre gare consecutive di Serie A per la prima volta nella loro storia.

In generale, Parma e Napoli hanno pareggiato entrambe le sfide stagionali di Serie A solo per la seconda volta nella loro storia, la prima dal 1992/93.

Nessuna squadra ha pareggiato più partite in Serie A in questa stagione rispetto al Parma: 12, come il Pisa. In generale, dall’inizio della scorsa stagione, quella emiliana (27) è la formazione che ha impattato più match nei cinque maggiori campionati europei (27).

Il Napoli (20 v Parma) non ha vinto un match di Serie A tentando almeno 20 conclusioni solo per la terza volta sotto la gestione di Antonio Conte (dal 2024/25), dopo il 2-2 contro il Genoa (22 conclusioni – l’11 maggio 2025) e lo 0-1 contro il Torino (22 tiri - il 18 ottobre 2025).

Solo la Cremonese (cinque) ha evitato più volte la sconfitta in questa Serie A in match in cui ha concesso almeno 20 tiri alle avversarie rispetto al Parma: quattro, al pari del Torino.

Gabriel Strefezza, che è tornato a segnare un gol in Serie A per la prima volta dal 10 maggio scorso (v Cagliari con il Como), ha realizzato la sua seconda rete contro il Napoli nel torneo e solo contro la Salernitana (tre) ne conta di più (due anche v Cremonese e Udinese).

Scott McTominay, che è stato coinvolto nella sua 50ª rete nei cinque principali campionati europei (39G+11A), è andato a segno per tre trasferte consecutive per la prima volta in Serie A.

Eljif Elmas ha raggiunto le 200 presenze nei cinque maggiori campionati europei: 171 gare con il Napoli e 13 con il Torino in Serie A, 16 con il Lipsia in Bundesliga.

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