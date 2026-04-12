Serie A, Parma-Napoli 1-1: McTominay evita la sconfitta a Conte, l’Inter può scappare

Il Napoli pareggia 1-1 contro il Parma nella 32ª giornata di Serie A e spreca così l’occasione di tenere l’Inter sotto pressione, a poche ore dalla sfida tra i nerazzurri e il Como. I partenopei sono costretti a rimontare al Tardini, dove l’avvio di gara è shock per la formazione di Conte. Dopo appena trentacinque secondi dal calcio d’inizio, Strefezza firma infatti l’1-0 per i Ducali, con un colpo da biliardo che bacia il palo lontano e si insacca poi in rete: da sottolineare è la sponda aerea di Elphege, che riesce a beffare in un colpo solo sia Buongiorno che Juan Jesus. Il Parma è pungente in ripartenza e in chiusura di primo tempo prova a sorprendere nuovamente un Napoli che fatica a emergere: provvidenziale è l’uscita fino a centrocampo di Milinkovic-Savic, bravo a leggere in anticipo le intenzioni degli emiliani.