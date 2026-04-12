LE PAGELLE DI PARMA-NAPOLI

Le pagelle di Parma-Napoli: McTominay e Hojlund, un solo spunto ma decisivo nella giornataccia di Juan Jesus

Anguissa ha sostenuto il centrocampo fino a quando è stato dentro, Politano non ha mai trovato spazio

di Enzo Palladini
12 Apr 2026 - 17:00
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NAPOLI 

Milinkovic-Savic 6 - Al d là del lavoro ordinario, alla fine del primo tempo compie un gesto tecnico notevole con un'uscita a quaranta metri dalla porta che blocca una ripartenza pericolosa. 

Juan Jesus 5 - Subito protagonista (in cooperazione con Buongiorno) del pasticcio che porta all'1-0 di Strefezza. Anche in seguito ci sono dei malintesi che lo vedono coinvolto. Domenica negativa per i suoi nervi. 

Dal 1' st Beukema 6 - Con lui in campo la difesa viene riequilibrata, anche perché il Parma non attacca molto. 

Buongiorno 6 - Non pensava forse di avere in Elphege un cliente così complicato. Grande sofferenza nel gioco aereo all'inizio, poi prende le misure. 

Olivera 6,5 - Il più lucido del terzetto difensivo, anche perché non ha compiti stretti di marcatura e può andare spesso a creare superiorità numerica trenta metri più avanti. 

Politano 5,5 - Solito lavoro dispendioso lungo tutta la fascia, ma alle spalle è poco supportato da Juan Jesus e davanti si trova il duo Valeri-Valenti che non gli lascia mai trovare il fondo.  

Dal 33' st Gutierrez sv. 

Lobotka 6 - Brutto segno un errore al primo passaggio della partita, ma rimane un fatto isolato. Che poi le sue giocate non siano illuminate come al solito, è un altro discorso. Per alzare di molto il valore della sua prestazione ecco però la verticalizzazione che porta il gol dell'1-1. 

Anguissa 6,5 - La sua presenza in mezzo al campo è sempre dominante, anche quando la squadra non gira al massimo del suo potenziale. 

Dall'11' st Alisson Santos 6,5 - Vivacizza la manovra azzurra con delle incursioni che rientrano nelle sue caratteristiche. 

Spinazzola 6 - Dalla sua parte gli avversari si avventurano poco. Ha una discreta libertà che gli consente di tirare su palloni almeno fino alla trequarti. 

De Bruyne 6 - Prova a pennellare calcio partendo un po' da destra e un po' dal centro, qualche volta l'impressione è che i compagni non lo capiscano fino in fondo. 

Dal 33' st Elmas sv. 

McTominay 6,5 - La posizione decentrata non gli si addice al cento per cento, ma questo si è sempre saputo. Così diventa più limitabile. Quando si butta in area, però, qualcosa fa sempre succedere. Dopo un'ora di gioco e sotto di un gol viene arretrato a centrocampo: qui cambia tutto, perché con un inserimento perfetto segna il gol dell'1-1. 

Hojlund 6 - La presenza di due trequartisti alle spalle dovrebbe favorirlo, ma il blocco bassissimo del Parma gli toglie lo spazio vitale. Almeno fino a quando non arriva l'intuizione dell'assist per l'1-1 di McTominay. 

Dal 22' st Giovane 5,5 - Gli manca un po' di fisico per poter lottare da prima punta, fa quello che può. 

Allenatore Conte 6 - Si potrebbe discutere su qualche scelta nei cambi, ma le risorse che ha a disposizione sono queste. 

PARMA 

Suzuki 6,5; Circati  6,5, Troilo 7, Valenti 6; Delprato 6,5, Bernabè 6 (22' st Ordonez 6), Nicolussi Caviglia 5 (22' st Estevez 5,5), Keita 6, Valeri 6; Elphege 6,5 (14' st Sorensen 6), Strefezza 6,5 (27' st Mikolajewski 6). Allenatore Cuesta 6,5. 

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