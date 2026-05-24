Serie A, Napoli-Udinese 1-0: Hojlund fa esultare Conte nel giorno dell’addio

LE STATISTICHE

- A partire dal 2015/16, questa è la sesta volta che il Napoli chiude nelle prime due posizioni al termine della stagione, un record nel periodo al pari dell'Inter.

- Rasmus Højlund (16 - 12 in Serie A, tre in Champions League, uno in Coppa Italia) ha eguagliato il suo record di gol in una singola stagione considerando tutte le competizioni dei cinque principali campionati europei, al pari del 2023/24: 16 con il Manchester United.

- Dal suo esordio con il Napoli (2024/25), Antonio Conte è l'allenatore che ha ottenuto più successi per 1-0 nei cinque principali campionati europei: 14 (uno in più di Mikel Arteta con l'Arsenal - 13).

- Antonio Conte (76 in questa stagione con il Napoli) ha conquistato meno di 80 punti in una singola stagione completa per la prima volta in Serie A. Considerando i cinque principali campionati europei, solo nel 2017/18 (70 con il Chelsea) e nel 2021/22 (71 con il Tottenham) ne ha totalizzati meno al termine della stagione.

- Dopo il 3-0 contro il Pisa, il Napoli ha vinto due partite consecutive di Serie A con annesso clean sheet solo per la seconda volta nel 2026, la prima dallo scorso fine marzo-inizio aprile (1-0 v Cagliari e Milan).

- Il Napoli ha mantenuto la porta inviolata in tre delle ultime cinque partite casalinghe di Serie A, lo stesso numero di clean sheet registrati nelle precedenti 13.

- Dopo aver segnato e fornito un assist contro la Cremonese (il 24 aprile), Kevin De Bruyne ha preso parte ad almeno una rete per due presenze casalinghe consecutive nei cinque principali campionati europei per la prima volta dall'aprile 2023: tre di fila in Premier League con il Manchester City in quel caso.

- Kevin De Bruyne ha servito il suo 156° assist nei cinque principali campionati europei: dal suo esordio in queste competizioni (2012/13), ha fornito almeno cinque assist in più rispetto a qualsiasi altro giocatore (Lionel Messi è secondo a quota 151).

- Il 10° posto conquistato in questa Serie A è il miglior piazzamento finale dell’Udinese dal 2012/13, stagione in cui chiuse al quinto posto con Francesco Guidolin in panchina.

- Quello ricevuto contro il Napoli, è il primo cartellino rosso di Christian Kabasele in Serie A (alla 59ª presenza); il classe 1991, inoltre, non veniva espulso in campionato dall'1 gennaio 2020 (in Premier League con il Watford contro il Wolverhampton).

- Mathías Olivera ha tagliato il traguardo delle 100 vittorie nei cinque principali campionati europei: 32 successi in Liga con il Getafe e 68 in Serie A con il Napoli.