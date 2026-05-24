Serie A, Napoli-Udinese 1-0: Hojlund fa esultare Conte nel giorno dell’addio

Si chiude con una vittoria davanti al proprio pubblico il biennio al Napoli di Antonio Conte, omaggiato con una standing ovation dal Maradona. I partenopei superano 1-0 l’Udinese nella 38ª e ultima giornata di Serie A, sigillando così il proprio secondo posto finale in campionato, a quota 76 punti. Alisson Santos parte forte e dopo meno di due minuti costringe Okoye già a una parata decisiva, ma al decimo è poi costretto a lasciare il campo per infortunio: il brasiliano si ferma dopo uno scatto, colpito da un problema muscolare. Pochi istanti più tardi è invece Meret a respingere il tiro di Karlstrom, prima dell’1-0 firmato da Hojlund al 24’: il danese attacca la profondità e trasforma l’assist illuminante di De Bruyne nel vantaggio napoletano. A rendere un po’ più amaro il primo tempo degli azzurri è però l’uscita per infortunio anche di Lobotka al 37’, a conferma di un’annata maledetta sotto questo profilo per il Napoli. L’Udinese resta invece in dieci al 65’ per il rosso a Kabasele, espulso per quella che viene ritenuta una condotta violenta dopo revisione al Var. L’inferiorità numerica sembra dare però una scossa ai bianconeri, sebbene sia McTominay a divorarsi il raddoppio dopo una gran giocata di Hojlund. Termina dunque con un successo per l’1-0 l’avventura azzurra di Conte, capace di conquistare uno Scudetto e una Supercoppa Italiana nei suoi due anni alla guida del Napoli. Nonostante questa sconfitta finale, chi può festeggiare un ottimo campionato è pure l’Udinese: i ragazzi di Runjaic chiudono in Top 10, con 50 punti.
IL TABELLINO
NAPOLI-UDINESE 1-0
Napoli (3-4-3): Meret (80’ Contini); Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera 6 (46’ Juan Jesus); Politano (80’ Mazzocchi), Lobotka 6 (37’ Gilmour), McTominay, Gutierrez; Elmas, Alisson Santos 6 (10’ De Bruyne); Hojlund. A disp.: Milinkovic-Savic, Giovane, Vergara, Beukema, Anguissa. All.: Conte
Udinese (3-5-2): Okoye; Kristensen (59’ Bertola), Kabasele, Solet; Ehizibue, Piotrowski (54’ Gueye), Karlstrom (59’ Buksa), Zemura (80’ Mlacic); Miller, Atta; Davis (80’ Zarraga). A disp.: Nunziante, Sava, Padelli, Bayo, Camara. All.: Kosta Runjaic
Arbitro: Zanotti
Marcatori: 24’ Hojlund (N)
Ammoniti: Karlstrom (U), Buksa (U), Miller (U)
Espulsi: Kabasele (U)
LE STATISTICHE
- A partire dal 2015/16, questa è la sesta volta che il Napoli chiude nelle prime due posizioni al termine della stagione, un record nel periodo al pari dell'Inter.
- Rasmus Højlund (16 - 12 in Serie A, tre in Champions League, uno in Coppa Italia) ha eguagliato il suo record di gol in una singola stagione considerando tutte le competizioni dei cinque principali campionati europei, al pari del 2023/24: 16 con il Manchester United.
- Dal suo esordio con il Napoli (2024/25), Antonio Conte è l'allenatore che ha ottenuto più successi per 1-0 nei cinque principali campionati europei: 14 (uno in più di Mikel Arteta con l'Arsenal - 13).
- Antonio Conte (76 in questa stagione con il Napoli) ha conquistato meno di 80 punti in una singola stagione completa per la prima volta in Serie A. Considerando i cinque principali campionati europei, solo nel 2017/18 (70 con il Chelsea) e nel 2021/22 (71 con il Tottenham) ne ha totalizzati meno al termine della stagione.
- Dopo il 3-0 contro il Pisa, il Napoli ha vinto due partite consecutive di Serie A con annesso clean sheet solo per la seconda volta nel 2026, la prima dallo scorso fine marzo-inizio aprile (1-0 v Cagliari e Milan).
- Il Napoli ha mantenuto la porta inviolata in tre delle ultime cinque partite casalinghe di Serie A, lo stesso numero di clean sheet registrati nelle precedenti 13.
- Dopo aver segnato e fornito un assist contro la Cremonese (il 24 aprile), Kevin De Bruyne ha preso parte ad almeno una rete per due presenze casalinghe consecutive nei cinque principali campionati europei per la prima volta dall'aprile 2023: tre di fila in Premier League con il Manchester City in quel caso.
- Kevin De Bruyne ha servito il suo 156° assist nei cinque principali campionati europei: dal suo esordio in queste competizioni (2012/13), ha fornito almeno cinque assist in più rispetto a qualsiasi altro giocatore (Lionel Messi è secondo a quota 151).
- Il 10° posto conquistato in questa Serie A è il miglior piazzamento finale dell’Udinese dal 2012/13, stagione in cui chiuse al quinto posto con Francesco Guidolin in panchina.
- Quello ricevuto contro il Napoli, è il primo cartellino rosso di Christian Kabasele in Serie A (alla 59ª presenza); il classe 1991, inoltre, non veniva espulso in campionato dall'1 gennaio 2020 (in Premier League con il Watford contro il Wolverhampton).
- Mathías Olivera ha tagliato il traguardo delle 100 vittorie nei cinque principali campionati europei: 32 successi in Liga con il Getafe e 68 in Serie A con il Napoli.