Napoli, quando arriva lo scudetto? Proiezione a inizio maggio

Con la sconfitta dell'Inter, il Napoli chiuderà il 24° turno di Serie A con 18 punti di vantaggio sulla seconda in classifica: anche vincendo, infatti, sia Milan che Roma aggancerebbero al massimo i nerazzurri. Di fatto la squadra di Luciano Spalletti è come avesse sei partite di vantaggio sulle rivali più vicine, un margine che - ipotizzando fosse mantenuto costante e considerando le nove giornate che mancano alla fine del campionato - le consentirebbe di vincere matematicamente lo scudetto il 3 maggio in trasferta sul campo dell'Udinese.