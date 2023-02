Serie A, Bologna-Inter 1-0: Orsolini punisce i nerazzurri 

BOLOGNA-INTER 1-0

Al Dall'Ara nel primo tempo Soriano centra la traversa, poi l'esterno rossoblù decide tutto firmando il settimo gol stagionale

Orsolini segna, l'Inter cade a Bologna















L'Inter cade ancora a Bologna e frena in zona Champions. Nel lunch match del 24.ma giornata di Serie A la squadra di Inzaghi perde 1-0 contro gli uomini di Thiago Motta e resta a tiro di Roma e Milan a -18 dal Napoli. Al Dall'Ara sono i padroni di casa a fare la partita. Nel primo tempo Orsato annulla un gol di Barrow per una posizione irregolare di Dominguez e un destro a giro di Soriano centra la traversa. Nella ripresa poi ci pensa Orsolini (76') a firmare la rete che sblocca il match e decide la gara. Bologna settimo a quota 35 punti.

LA PARTITA

Bologna ancora fate per l'Inter. Come la scorsa stagione, i nerazzurri steccano ancora al Dall'Ara e incassano uno stop pesante. In un colpo solo Inzaghi scivola a -18 dal Napoli e mette a rischio il secondo posto. Un ko amarissimo non solo per la classifica, ma anche perché conferma le difficoltà dei nerazzurri con le medio-piccole. Difficoltà più mentali e di approccio alla gara che tecniche. Con la sconfitta col Bologna, in questo 2023 i punti lasciati per strada dall'Inter contro squadre non di prima fascia sono stati ben 10. Troppi non solo per tenere il passo indemoniato del Napoli, ma anche per blindare il secondo posto. Discorso diverso invece per il Bologna, che continua a giocare bene, guadagnare punti e risalire la classifica con l'Europa nel mirino. Merito di Thaigo Motta, capace di dare un'identità precisa ai rossoblù e di valorizzare alcuni singoli puntando sulla qualità e sul ritmo degli interpreti. Orsolini su tutti, vero mattatore di questa parte di stagione e uomo immagine del sogno europeo a Bologna.

Con un occhio alla classifica a ridosso della zona valida per l'Europa e Arnautovic, Sansone e Zirkzee fermi ai box, al Dall'Ara Thiago Motta conferma il 4-2-3-1 e piazza ancora Barrow al centro dell'attacco con Orsolini, Ferguson e Soriano in appoggio tra le linee. Senza Skriniar e Dimarco, Inzaghi lascia invece Barella in panchina e si presenta a Bologna con De Vrij e Darmian in difesa, Dumfries e Gosens sugli esterni, Brozovic in cabina di regia e Lukaku e Lautaro davanti. Con tanto vento e il campo appesantito dalla pioggia, in avvio il match è segnato da tanti errori di misura e controlli sbagliati. Poi il Bologna cambia passo e dopo un'uscita di Skorupski su Gosens manovra bene in ampiezza, alza il baricentro e attacca con tanti uomini. Barrow segna di sinistro, ma Dominguez è in posizione irregolare davanti a Onana e Orsato annulla tutto dopo aver rivisto le immagini a bordocampo. Episodio che fa tremare i nerazzurri e accende il match. Corta e compatta, la squadra di Thiago Motta controlla il possesso, chiude bene gli spazi e spinge con Ferguson, Posch e Orsolini. Cambiaso testa i riflessi di Onana e sulla respinta un destro a giro di Soriano si stampa sulla traversa. Occasioni che mettono a nudo le difficoltà dei nerazzurri a manovrare in mediana e a servire le punte in profondità. Con Lautaro e Lukaku marcati stretti e Brozovic e Calhanoglu che si pestano un po' i piedi, tocca a Mkhitaryan provare a dare la scossa dal limite, ma il suo sinistro finisce largo. Stessa sorte per un'incornata di Martinez. Tentativi che allenano un po' la pressione, ma che non cambiano l'inerzia del match. Aggressivo sulle seconde palle, il Bologna difende bene, imposta con qualità e arriva facilmente fino alla trequarti. Onana respinge un sinistro di Cambiaso, poi Dominguez non riesce a concretizzare una buona ripartenza e il primo tempo si chiude su una punizione di Orsolini alta di poco.

La ripresa inizia con l'ingresso di Acerbi al posto dell'ammonito De Vrij e con un'azione pericolosa di Gosens conclusa male da Calhanoglu. Guizzo che apre gli spazi, allunga le squadre e cambia un po' il match. Sempre ordinata in mezzo al campo e padrona del possesso, la squadra di Thiago Motta attacca con tanti uomini e spinge sugli esterni. L'Inter invece si affida solo al recupero palla e alle giocate rapide in verticale. Da una parte Soriano e Dominguez non centrano il bersaglio grosso dopo una buona giocata di Orsolini. Dall'altra Skorupski blocca invece un sinistro di Lukaku dopo un errore in disimpegno di Lucumì. A caccia di spinta e qualità, Inzaghi leva Mkhitaryan, Lukaku e Dumfries e fa entrare Barella, Dzeko e D'Ambrosio. E i nerazzurri confezionano subito un'occasione pericolosa col bosniaco. Ma è solo un fuoco di paglia. Subito dopo Onana blocca infatti un diagonale di Barrow e Orsolini che sblocca il match con una zampata che segna la gara. Nonostante il forcing nerazzurro, nel finale Thiago Motta blinda il risultato con i cambi e la partita si chiude su un tiro centrale di Gosens respinto da Skorupski. L'Inter cade ancora al Dall'Ara e frena. Il Bologna invece sogna l'Europa.



LE PAGELLE

Orsolini 7: corre, strappa e segna. Alterna buone giocate in fascia e tagli centrali che mettono in difficoltà la difesa nerazzurra. Decide la gara firmando la settima rete stagionale

Ferguson 6,5: dinamismo e qualità tra le linee. Bravo a piazzarsi sempre al posto giusto e ad appoggiare la manovra facendosi trovare spesso libero dai compagni e pronto a spingere

Barrow 6: agisce in mezzo all'attacco dando un punto di riferimento per far salire la squadra e iniziare la manovra in verticale. Segna di sinistro, ma Orsato annulla tutto per una posizione irregolare di Dominguez con l'aiuto del Var

Cambiaso 6,5: copre e spinge con gamba e personalità. Annulla Dumfries e impegna Onana con un paio di conclusioni pericolose

Dumfries 5: dalla sua parte Cambiaso ha un altro passo e non riesce a spingere e ad accelerare. Fatica in copertura, patisce la presenza di Soriano e non punta l'uomo. Rimedia anche un cartellino giallo

Brozovic 5,5: nella prima mezz'ora si pesta un po' i piedi con Calhanoglu e in mediana l'Inter va in affanno. Quando il turco avanza un po' il raggio d'azione ritrova ritmo e posizione, ma non riesce comunque a esprimersi sui suoi standard

Lukaku 5: l'Inter serve poco e male gli attaccanti e non riesce a liberarsi dalla marcatura di Sosa e a far valere il fisico. Sostituito intorno all'ora di gioco da Dzeko



IL TABELLINO

BOLOGNA-INTER 1-0

Bologna (4-2-3-1): Skorupski 6,5; Posch 6,5, Sosa 6,5, Lucumì 6, Cambiaso 6,5; Schouten 6,5 (42' st Medel sv), Dominguez 6,5; Orsolini 7 (42' st Aebischer sv), Ferguson 6,5 (38' st Moro sv), Soriano 6 (38' st Kyriakopoulos sv); Barrow 6,5 (42' st Raimondo sv).

A disp.: Bardi, Ravaglia, Soumaoro, Lykogiannis, Pyyhtia, De Silvestri. All.: Thiago Motta 7

Inter (3-5-2): Onana 6; Darmian 5,5, De Vrij 5 (1' st Acerbi 6), Bastoni 5,5; Dumfries 5 (23' st D'Ambrosio 5,5), Mkhitaryan 5,5 (18' st Barella 5,5), Brozovic 5,5 (38' st Carboni sv), Calhanoglu 6, Gosens 6; Lukaku 5 (18' st Dzeko 6), Lautaro Martinez 5,5.

A disp.: Handanovic, Cordaz, Gagliardini, Bellanova, Asllani, Zanotti. All.: Inzaghi 5

Arbitro: Orsato

Marcatori: 31' st Orsolini (B)

Ammoniti: Dominguez (B); De Vrij, Dumfries (I)

Espulsi: -



LE STATISTICHE

Il Bologna ha vinto quattro delle ultime cinque gare di Serie A (1P), tre dei quali con appena un margine di una rete.

L’Inter non ha trovato la rete in due trasferte di fila in Serie A per la prima volta da aprile 2018 (tre in quell’occasione).

Il Bologna ha vinto due gare di fila contro l’Inter in Serie A al Dall’Ara per la prima volta dal 1999.

Riccardo Orsolini è stato coinvolto in 10 gol in una stagione di Serie A per la quarta volta con la maglia del Bologna (sette reti e tre assist in questo campionato).

Riccardo Orsolini ha preso parte a sei gol nelle sue ultime cinque presenze in Serie A (quattro reti e due assist), tanti coinvolgimenti quanti nelle sue precedenti 20 partite di campionato.

L’Inter non ha segnato neanche una rete con i suoi ultimi 40 tiri in trasferta in Serie A.

L'Inter ha subito almeno nove tiri in un primo tempo di Serie A solo per la seconda volta in questa stagione, dopo Milan-Inter dello scorso 3 settembre (13).

Edin Dzeko è tra i nove attaccanti che hanno giocato almeno 500 gare nei cinque grandi campionati europei negli anni 2000, insieme a Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Fabio Quagliarella, Karim Benzema, Alberto Gilardino, Jimmy Briand, Fernando Torres e Kevin Gameiro.