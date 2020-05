Ragazzo aggredito a Napoli: Mertens e Insigne gli regalano la maglia

GESTO CONTRO IL BULLISMO

Le immagini di Umberto, 13enne vittima di un grave episodio di bullismo ai Colli Aminei, hanno colpito non solo l'opinione pubblica, ma anche Lorenzo Insigne e Dries Mertens, sempre molto attenti a quello che succede in città. Per dimostrare la loro solidarietà, i due campioni del Napoli hanno deciso di donare al giovane le loro maglie autografate.

Ma non è tutto qui. L'attaccante belga ha invitato infatti Umberto a casa sua per consegnargli di persona la sua divisa, mentre il capitano azzurro gli ha inviato un video-messaggio invitandolo a Castelvolturno. "Ciao, Umberto, ti ho mandato una mia maglia autografata per farti sapere che ti sono vicino in questo momento - dice Insigne nel video -. Mi raccomando, non avere paura. E appena passa il coronavirus ti aspetto al campo per salutarci da vicino". Gesti importanti per condannare l'aggressione e stare vicino al ragazzo finito nel mirino dei bulli.