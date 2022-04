Plusvalenze, il legale del Napoli: "Osimhen pagato troppo? Semmai troppo poco..."

INCHIESTA PLUSVALENZE

L'avvocato degli azzurri al Tribunale federale: "Adesso vale oltre 100 milioni"

Dopo la Juventus, davanti al Tribunale federale è stato il turno del Napoli difendersi dalle accuse della Procura Figc nell'ambito dell'inchiesta plusvalenze (tra gli altri chiesti 11 mesi e 5 giorni per Aurelio De Laurentiis). Il legale del club azzurro, finito nel mirino della Procura per la sola operazione con il Lilla che ha portato a Napoli Victor Osimhen (e in Francia Karnezis, Liguori, Manzi e Palmieri), è così intervenuto in udienza: "Osimhen non è stato pagato troppo rispetto al suo reale valore di mercato, di 72 milioni, come sostiene la Procura federale - le parole di Mattia Grassani - casomai è stato pagato troppo poco, visto che dopo 45 partite giocate vale di gran lunga più di 100 milioni".

"Ricorrere a plusvalenze fittizie per 20 milioni sarebbe da kamikaze", ha aggiunto poi Grassani sottolineando che il Napoli ha chiuso in utile 10 degli ultimi 17 bilanci e ha riserve volontarie per 125 milioni di euro.

“Poi la giurisprudenza, statale e sportiva, più volte ha affermato che non è possibile individuare criteri standard per le valutazioni dei calciatori. Questa è una operazione condotta con trasparenza, con un calciatore di indubbio valore”, ha concluso Grassani.

