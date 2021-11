Osimhen è stato dimesso: dovrà stare a riposo per 10/15 giorni

NAPOLI

I canali social degli azzurri hanno annunciato che l'attaccante nigeriano è tornato a casa

Victor Osimhen è stato dimesso dalla clinica Ruesch. Ora dovrà osservare un periodo di riposo, a casa, di almeno 10/15 giorni. Successivamente le sue condizioni saranno rivalutate. Lo ha fatto sapere il Napoli sui propri canali social. La società del presidente De Laurentiis ha anche voluto ringraziare l’Inter, nelle persone del direttore Marotta e del dottor Volpi, e il personale del Niguarda di Milano per aver immediatamente collaborato col Napoli in occasione dell’infortunio del nigeriano.

Osimhen rischia uno stop di tre mesi dopo l'operazione per le fratture multiple scomposte dell'orbita e dello zigomo sinistro riportate dopo lo scontro con Skriniar. Il professor Gianpaolo Tartaro, il chirurgo che lo ha operato, in realtà non si è sbilanciato sui tempi di recupero ma ha fatto capire quanto sia stato delicato l'intervento: "Ha riportato danni devastanti, valuteremo giorno per giorno. Navighiamo a vista, anche perché nell’impatto sono state coinvolte diverse strutture, dai muscoli alle arterie. È tutto l’apparato che deve rimettersi in moto nel modo giusto".