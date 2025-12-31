Logo SportMediaset

Calcio

Manna: "Napoli non è strafavorito per scudetto, ci sono gap strutturali"

31 Dic 2025 - 14:19

"Non sono d'accordo quando si dice che il Napoli è strafavorito per lo scudetto, e non perché vogliamo scaricare pressioni o spostarle su altri: è un dato oggettivo. Vengo da una realtà completamente diversa ed è chiaro che ci sono gap strutturali, ma noi li colmiamo con questi valori che in pochi hanno e che non sempre bastano". Così il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, in una intervista al Corriere dello Sport, sulle parole del tecnico Conte che aveva parlato di un gap tra Napoli e le big Juve, Milan e Inter. "È un campionato dove tutti possono perdere con tutti e non c'è ancora un favorito. Il Milan è attrezzato, ha un sola competizione e un grande allenatore come Allegri. Anche la Roma ha un grande allenatore. La Juve ha Spalletti, un altro grande, e ha investito tanto. E poi c'è l'Inter: per me rimane la più forte, perché lo dice la storia e perché ha anche ringiovanito", ha aggiunto.

