Napoli, Allarme Lukaku: rientro rinviato di 2-3 settimane. Ottimismo per Anguissa

Brutte notizie per il Napoli sul fronte Romelu Lukaku. L'attaccante belga non sarà disponibile né per la sfida con la Lazio né per quella contro l'Inter: il rientro slitta ancora. A oltre quattro mesi dall'infortunio rimediato il 14 agosto in ritiro, la "lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra" continua a richiedere prudenza. Secondo le valutazioni dello staff medico, serviranno altre due o tre settimane prima di ipotizzare un ritorno in campo. La convocazione per Riyad si è rivelata una falsa speranza: forzare non è consigliabile e il recupero procede con cautela. I tempi, inizialmente stimati più brevi, si sono allungati fino a superare i cinque mesi complessivi, con Lukaku che ha già saltato quasi tutto il girone d'andata e la vetrina europea.
L'assenza del belga pesa anche sulle strategie di mercato. Con gennaio alle porte, il Napoli deve fare i conti con l'incertezza sui tempi di rientro del centravanti: l'idea di intervenire in attacco resta sul tavolo per dare supporto a Hojlund e valutare il futuro di Lucca, ma ogni decisione è legata alle condizioni di Big Rom.
In mezzo al campo, invece, filtra maggiore ottimismo: Anguissa accelera verso il rientro e potrebbe tornare a disposizione entro fine mese, ampliando le rotazioni per Conte. Ma l'allarme Lukaku resta centrale: solo quando il belga potrà tornare davvero a disposizione si chiariranno anche le scelte del Napoli sul mercato e nella seconda parte di stagione.