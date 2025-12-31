Napoli, Oriali: "Scudetto? Sarà lotta fino alla fine"

"Quest'anno credo si sia allargata un pochino la rosa dei pretendenti ed oltre a noi e all'Inter ci sono il Milan, la Roma e la Juventus. Credo che da qui alla fine sarà una bella lotta tra queste cinque". Così l'head of first team management del Napoli, Lele Oriali, a Radio CRC, emittente partner del Napoli. "Napoli resiliente? Abbiamo la fortuna di avere il nostro condottiero, Antonio Conte, che non si abbatte davanti alle difficoltà. E la squadra lo ha seguito: abbiamo affrontato problemi seri, riuscendo, attraverso le sue intuizioni ed idee, a trovare la giusta quadra. Credo che questa sia la dimostrazione dell'unità del gruppo e dello spirito di squadra che si è creato dinanzi alle difficoltà: la squadra si è compattata ancora di più riuscendo a sopperire a questi infortuni. Le sfide di gennaio vanno affrontate una alla volta, giorno dopo giorno. Dobbiamo pensare partita dopo partita, senza farci distrarre da tutti questi impegni, sapendo che sarà un periodo complicato, con la speranza di poter recuperare qualcuno", ha aggiunto.