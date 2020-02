Napoli, Gattuso: "Ora iniziamo a guardare la classifica"

VERSO SAMPDORIA-NAPOLI

Il Napoli è tornato a girare a buon regime, ma la Sampdoria per Gennaro Gattuso potrebbe rappresentare un ostacolo insidioso. "E' una partita fondamentale, per la prima volta ho detto ai miei giocatori di vedere anche la classifica. Ci sarà da battagliare, ma portare i tre punti a casa sarebbe molto importante. Dobbiamo prepararla bene, con voglia e con il veleno", ha detto. Sul mercato: "Sono molto contento, ho detto grazie al presidente e al ds. Ora ho una squadra competitiva, il presidente mi ha detto: hai voluto la bicicletta e adesso pedala. Ma io sono contento di pedalare".

"La Samp con Ranieri è una squadra da prime posizioni, sarà una partita molto difficile perché loro si difendono bene e lasciano pochi spazi. Dobbiamo essere bravi, sono preoccupato perché Ranieri è un grande allenatore, un marpione e me la può incartare", ha aggiunto.

Poi un messaggio ai suoi giocatori: "Voglio vedere la stessa gara umile contro la Juventus, senza concedere niente e giocando da squadra. Dovremo essere bravi e pronti anche a livello caratteriale", Sulle condizioni della squadra: "Fabian Ruiz da quattro giorni sta male, non sarà convocato. Demme partirà da solo, domani lo valutiamo. Koulibaly non è ancora al 100%, Maksimovic invece è al 100% e domani decidiamo se farlo giocare. Anche Mertens e Allan saranno dei nostri. Lobotka al posto di Demme? Vediamo..."..

Su Politano: "Per due giorni ha avuto l'influenza, ieri e oggi si è allenato ed è a disposizione E' un giocatore molto forte che ci può dare una mano, l'anno scorso ha fatto la differenza nell'Inter che non mi ha fatto andare in Champions per un punto, ci ho sbattuto i denti contro".

Un pensiero a Gaucci: "E' venuto a mancare Big Luciano Gaucci, lo voglio ricordare perché mi ha dato tanto: è lui che mi ha dato la possibilità di coltivare questo sogno. Riposi in pace". Sulla Panchina d'oro: "Voterò Sinisa Mihajlovic, non per la malattia, ma per quello che ha fatto vedere con la sua squadra l'anno scorso".