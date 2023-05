Napoli, verso lo stop ai tifosi per la trasferta a Monza

CALCIO & VIOLENZA

Misura per evitare possibili incontri pericolosi in autostrada con i supporter di Udinese e Roma

© ipp Napoli a Monza senza tifosi. E' questo lo scenario che si profila per la gara in programma domenica prossima alle ore 15. Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, il Casms (Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive) sarebbe intenzionato a vietare ai partenopei la trasferta in Brianza per motivi di ordine pubblico. Lo stop agli ultrà partenopei sarebbe riconducibile alla necessità di evitare possibili incroci pericolosi in autostrada o durante il tragitto con i supporter di altre squadre rivali.

Nel dettaglio, per raggiungere il Brianteo, i tifosi azzurri potrebbero infatti "scontrarsi" con i sostenitori dell'Udinese impegnata in casa contro la Fiorentina alle 15 o con quelli della Roma, di scena invece a Bologna alle 18. Tifoserie con cui gli ultrà partenopei hanno già avuto modo di affrontarsi in maniera violenta. Con i friulani i campani si sono scontrati in occasione della recente festa Scudetto alla Dacia Arena, mentre con i giallorossi a gennaio hanno dato vita a duri tafferugli con tanto di spranghe e arresti nell'area di servizio di Badia Al Pino sull'Autostrada A1.