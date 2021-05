Napoli, Spalletti sempre più vicino: per l'accordo siamo ai dettagli

Luciano Spalletti è sempre più vicino a diventare il nuovo allenatore del Napoli. Il tecnico toscano è da tempo in contatto con Aurelio De Laurentiis e dopo il clamoroso fallimento della trattativa con Conceição è diventato l'opzione numero uno per raccogliere l'eredità di Gattuso. Il 30 giugno scadrà il suo contratto con l'Inter, dopodiché sarà libero di firmare per i partenopei. Per lui è già pronto un biennale, di cui si stanno limando gli ultimi dettagli. La fumata bianca è vicina.

Getty Images