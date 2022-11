Napoli, Spalletti: "Evitare il Psg fa piacere"

Il Napoli ha chiuso al primo posto dominando il proprio girone di Champions League, ma per la cerimonia del sorteggio a Nyon non erano presenti rappresentati del club azzurro e quindi per i primi commenti di Luciano Spalletti bisogna affidarsi al sito ufficiale del club: "A questi livelli sono tutti abbinamenti tosti, difficili - le parole del tecnico - anche se evitare il Psg ci può far piacere. Comunque l'Eintracht di Francoforte è la detentrice dell'Europa League, il secondo trofeo continentale, ed è una squadra in forte ascesa. Non sarà certo facile".