Napoli, Spalletti: "Con i tifosi siamo più forti, il Verona ha perso tempo"

Il tecnico commenta il pareggio con il Verona: "Siamo stati meno qualitatitivi di sempre"

Il Napoli ritrova Osimhen ma non sfonda







































© Getty Images 1 di 21 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Luciano Spalletti analizza in conferenza stampa il pareggio casalingo con il Verona. "Abbiamo trovato una squadra che si è chiusa, che ci ha tolto spazio. Bisogna saper occupare gli spazi vuoti, siamo rimasti un pochino troppo a girargli intorno al vuoto scavato senza essere qualitativi come siamo solitamente - ha spiegato l'allenatore del Napoli -. Molte difficoltà sono arrivate dalla prova del Verona, squadra abituata anche a perdere del tempo come gli è stato concesso anche stasera. Il tempo che viene perso al Maradona non lo vedo da nessuna parte". Sulla pace fatta tra De Laurentiis e tifosi: "Sono felice del ritorno del pubblico, perchè poi ho risentito quel supporto che questi ragazzi meritano. Noi ne abbiamo bisogno di quel sostegno, per noi diventa fondamentale. È una difficoltà che ci creiamo da soli, per quella che è la bellezza di questa squadra. Il presidente ha preso in mano la situazione, come fa lui quando nessuno se lo aspetta. Così ci sentiamo più forti".

Il Napoli ha fatto tanto possesso palla ma zero gol. "Siamo stati meno qualitatitivi di sempre, qualche spazio lo avevamo creato ma non siamo stati bravi ad andarci a giocare in quello spazio. Nella fase di possesso, se lo fai troppo veloce non permetti ai calciatori di sistemarsi, va fatto con un ritmo cadenzato e costante. Questo ti permette di giocarla giusta la palla. Era difficilissimo stasera per l'atteggiamento della squadra avversaria".

Nota positiva il ritorno di Osimhen. "Aveva bisogno di riprendere confidenza. In questi 25' ha fatto vedere che lui ha potenzialità superiori agli altri".

Spalletti ha parlato anche della designazione di Marciniak per la sfida con il Milan. "Sulla partita di San Siro, eccetto i milanisti, siamo stati tutti d'accordo su quello che è accaduto. Purtroppo non potremo avere a disposizione due calciatori fondamentali come Kim e Anguissa. Quello che succedere nella prossima non lo so. Stasera La Penna ha diretto bene, ma poteva probabilmente invitare i giocatori del Verona a riprendere più in fretta, troppe interruzioni non vanno bene".

La squadra fatica a far gol nelle ultime uscite. "La cosa non mi preoccupa, è una cosa che può cambiare da un momento all'altro. Lo abbiamo nelle qualità dei nostri calciatori il gol, non mi preoccupa".