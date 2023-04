AdL fa pace con gli ultras: "Napoli siamo noi. Presidente e tifosi uniti per vincere!"

INCONTRO CHIARIFICATORE

Incontro chiarificatore tra il numero uno del club azzurro e gli ultras dopo la contestazione: fronte unito per raggiungere gli obiettivi

"Napoli siamo noi. Presidente e tifosi uniti per vincere!". Pace fatta tra il presidente Aurelio De Laurentiis e gli ultras azzurri al termine dell'incontro chiarificatore - avvenuto qualche ora prima di Napoli-Verona - dopo la contestazione nella curva dello stadio Maradona al numero uno del club durante la gara di campionato contro il Milan. È stato lo stesso De Laurentiis a postare il messaggio con foto di gruppo con i tifosi. Stop alle divisioni e fronte compatto in casa Napoli dunque per conquistare lo scudetto e proseguire la corsa in Champions League.

Anche il tecnico del Napoli Luciano Spalletti aveva mandato un messaggio ai tifosi nella conferenza stampa alla vigilia del match con il Verona. "Ora è il momento di perdersi dentro l'amore per il Napoli". Un appello che, a quanto pare, è stato raccolto.



Nell'ultima partita di campionato in casa contro il Milan i tifosi sono stati in silenzio per protestare contro i prezzi dei biglietti delle curve e l'applicazione rigida delle misure sugli striscioni e le bandiere da portare nello stadio. Un gruppo di circa 700 ultras azzurri durante la gara con i rossoneri non ha cantato, minacciando chi aveva provato a farlo fino ad arrivare alla rissa che ha fatto il giro del mondo. Da quel giorno la tensione non è diminuita: da qui la decisione di assegnare una scorta al presidente De Laurentiis da parte della Prefettura di Napoli. Oggi il faccia a faccia per il bene del Napoli.