Napoli, si ferma Buongiorno: frattura di due vertebre lombari in allenamento

L'infortunio di Buongiorno potrebbe dare un accelerata all'arrivo di Jakub Kiwior. Il centrale dell'Arsenal, in panchina anche con l'Everton, ha rotto gli indugi e ha chiesto ai suoi agenti di trovargli una nuova squadra. Nei prossimi giorni i suoi rappresentanti, che sono gli stessi di Lobotka, saranno in Italia per un incontro con il Napoli. Conte ha già dato il suo assenso per un'operazione che potrebbe essere a titolo definitivo.