Serie A, Udinese-Napoli 1-3: Neres super, azzurri a -2 dall'Atalanta

LE STATISTICHE OPTA

- Il Napoli ha vinto cinque delle ultime sette gare esterne di Serie A (2N), tra cui due di fila per la prima volta dallo scorso ottobre (v Empoli e Milan); in generale, solo l’Atalanta (sei) conta più vittorie in trasferta rispetto al Napoli (cinque) in questo torneo.

- Il Napoli ha vinto in casa dell’Udinese in Serie A per la prima volta dal 20 settembre 2021 (4-0 con Luciano Spalletti alla guida).

- Romelu Lukaku ha segnato sei gol contro l’Udinese in Serie A e solo contro il Genoa (sette) ha segnato più reti nel torneo (sei anche contro il Sassuolo). Quella bianconera inoltre è solo la seconda formazione contro cui il belga va a segno con tre club diversi in Serie A, dopo il Cagliari.

- Romelu Lukaku è uno dei soli cinque calciatori ad aver preso parte ad almeno 10 reti in questa Serie A (10 – sei gol e quattro assist): Mateo Retegui (15), Marcus Thuram (13), Ademola Lookman (12) e Moise Kean (10) gli altri quattro.

- Frank Anguissa ha segnato il secondo gol in questa Serie A dopo quello contro il Parma lo scorso 31 agosto; più in generale quella odierna è la prima rete in trasferta realizzata nella competizione.

- Florian Thauvin, quattro gol in questo campionato, ha ritrovato la rete in Serie A a distanza di 89 giorni dall’ultima volta, il 16 settembre 2024 contro il Parma (doppietta in quel caso).

- A partire da gennaio 2024, nessun giocatore dell’Udinese ha segnato più reti di Florian Thauvin in Serie A (sette, come Lorenzo Lucca); il francese non segnava così tanti gol in un singolo anno solare nei cinque maggiori campionati europei dal 2018 (25 marcature con l’Olympique Marsiglia in Ligue1).

- Giovanni Simeone ha servito un assist in Serie A a distanza di 573 giorni dall’ultima volta, contro l’Inter il 21 maggio 2023; quello odierno è il primo servito in trasferta col Napoli nella competizione.

- Secondo assist per Scott McTominay in questa Serie A, il primo in trasferta; contro il Monza in casa lo scorso 29 settembre il precedente passaggio vincente nella competizione.

- Il Napoli ha segnato almeno tre reti in una gara esterna di Serie A per la prima volta dallo scorso 15 settembre (4-0 v Cagliari).

- Il Napoli è imbattuto da 17 gare di fila contro l’Udinese in Serie A (14V, 3N): tra le squadre attualmente nel massimo campionato, solo contro il Como (18) i partenopei hanno una serie aperta di questo tipo più lunga.

- Il Napoli è andato a segno in tutte le ultime 20 sfide contro l’Udinese in Serie A e nella sua storia nella massima serie contro nessun’altra formazione ha mai fatto registrare una striscia di questo tipo più lunga (20 anche col Bologna tra il 2012 e il 2023).

- L’Udinese ha perso tre gare interne di fila in Serie A per la seconda volta in questo anno solare; il precedente tra marzo e aprile scorsi (tre anche in quel caso).

- L’Udinese è la squadra che ha subito più gol tramite autorete in questa Serie A (quattro); inoltre Lautaro Giannetti è l’unico giocatore del torneo in corso ad averne effettuato almeno due.

- 50a presenza per Hassane Kamara con la maglia dell’Udinese, considerando tutte le competizioni.